Obwohl im November alle Veranstaltungen in Bad Lobenstein aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt wurden, gehen die Planungen für den musikalischen Adventskalender weiter.

Gemeinsam mit den Stadtverwaltungen Bad Lobenstein und Pößneck plant die Musikschule Saale-Orla in beiden Städten eine Reihe von kleineren Auftritten. Jeden Tag soll es eine Aufführung an einem anderen Ort der Stadt geben. Die Anfangszeit für die Konzerte, die 20 bis 30 Minuten dauern werden, bleibt immer gleich, jedoch wechseln die Auftrittsorte. Diese stehen bereits fest: So spielen kleine Musikergruppen unter anderem am DRK-Pflegeheim, an der Ardesia-Therme, aber auch den Kirchen in Schönbrunn, Unterlemnitz und Schloss Burgk wird ein Besuch abgestattet.

„Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass die Konzerte unter freiem Himmel sind und dass nicht zu viele Menschen auf einmal anwesend sind“, sagt Sylke Pasold, Leiterin der Kreismusikschule, auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Druckauftrag für Infoflyer, Banner und Plakate ist bereits gegeben worden.

Gelerntes endlich wieder zeigen

Unklar ist jedoch, ob das geplante kleine „Weihnachtskonzert“ auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz am 24. Dezember inklusive Bühne und Glühwein stattfinden kann. Aber ansonsten ist die Musikschule für alle Eventualitäten gewappnet. Dank eines Förderpaketes konnte die Kreismusikschule Pavillons zum Schutz der Musiker anschaffen. So können Interessierte selbst bei Regen oder Schneefall der Musik lauschen.

„Es wird Zeit, dass die Kinder und Jugendlichen wieder zeigen können, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben“, so Sylke Pasold. Denn obwohl alle Auftritte abgesagt wurden, gingen die Proben und der Unterricht im kleineren Rahmen weiter. „Das Jugendblasorchester konnte zwar nicht gemeinsam üben, aber bis zu fünf Musiker können gemeinsam in unseren Räumen spielen“, sagt Pasold.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sieht sie gelassen. „Vielen Geschäften und anderen Bereichen geht es schlimmer als uns“, ist sie der Meinung. „Die Zeit bietet uns die Möglichkeit neue Konzepte und Ideen zu erarbeiten.“ Eben wie den musikalischen Adventskalender, der am 1. Dezember Premiere feiert.