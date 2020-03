Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Gewalt gegen die Ehefrau folgt Geldstrafe

Zu einer Geldstrafe ist am Montag ein 34-jähriger Mann aus Schleiz am Amtsgericht in Bad Lobenstein verurteilt worden. Er hatte sich zwei Mal der Körperverletzung schuldig gemacht.

Die eigene Ehefrau ist das Opfer. Im Oktober vorigen Jahres war der Angeklagte handgreiflich geworden, was Hämatome bei der Frau verursacht. „Wir sind seit neun Jahren verheiratet“, berichtete der Angeklagte. Zu Beginn der Ehe sei er einmal betrogen worden. Im Oktober habe er eine Kurznachricht „abgefangen“, in der ein Mann seiner Frau Komplimente gemacht und die große Liebe beteuert habe. Da habe er seine Frau „zur Rede gestellt“, wobei er sie kräftig am Arm gepackt hätte. Eine Nacht später unterlag er dem Versuch, das mit Fingerabdruck gesicherte Handy seiner Frau freizuschalten, um Chatverläufe lesen zu können. Als das misslang, packte er die Frau an den Haaren, zog sie ins Wohnzimmer und schlug dort auf sie ein. Vor Gericht nannte es der Angeklagte eine „Überreaktion“, er habe die Beherrschung verloren. Nachdem die Frau bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, musste der Angeklagte die Wohnung räumen. Beide Eheleute haben inzwischen ihren Wohnsitz gewechselt. Ob es eine Entschuldigung gab, wollte der Richter von der als Zeugin gehörten Frau wissen. „Es kommen ständig Entschuldigungen und dann wieder Vorkommnisse dieser Art, das ging ständig hin und her“, schilderte sie. Inzwischen habe sie die Scheidung eingereicht. Vier Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren gehören zu der Ehe. Auch diese sollen vom Angeklagten öfter geschlagen worden sein. „Ich sitze hier, um meine Kinder zu schützen“, äußerte die Frau im Zeugenstand. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 3600 Euro und berücksichtigte hierbei, dass sich der Angeklagte geständig zeigte. Das Gerichte verhängte eine Geldstrafe von 1740 Euro und hatte dabei die finanzielle Lage des mit 65.000 Euro hoch verschuldeten Angeklagten im Blick. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.