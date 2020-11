Ein Hauch Hollywood wehte vor zwei Jahren durch Bad Lobenstein. An der Koselgasse wurde mit 20 Komparsen aus der Umgebung die Schlüsselszene für den Kurzfilm „Nach mir die Sinnflut“ gedreht.

Der Film ist die Abschlussarbeit von Christoph Hertel, der Medienkunst und -gestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar studierte. Nach der Premiere im vergangenen Jahr im Bad Lobensteiner Kino ist der Streifen nun in der Mediathek des Fernsehsenders Arte für jeden zugänglich.

„Das Abschluss-Projekt hat bereits im Juli auf dem Beyond-Festival in Karlsruhe den Preis für den besten fiktionalen Kurzfilm gewonnen“, erklärt Christoph Hertel.

Im September wurde das Drehbuch während des „Filmthuer“-Festivals in der Wettbewerbskategorie Freie Filmproduktion im Lichthaus Kino Weimar ausgezeichnet. Dadurch sei dann auch der Kultursender Arte auf den Film aufmerksam geworden und nahm den Film ins Programm auf.

Aus Bad Lobenstein wird Klein-Reibach

Hauptfigur der skurrilen Komödie ist der junge Franz, der nach vielen Jahren wieder in seinen Heimatort Klein-Reibach zurückkehrt. Er soll in der Blaskapelle mitspielen, die anlässlich des 200-jährigen Jubiläumsfestes gerade mit Proben beschäftigt ist. Jedoch muss Franz feststellen, dass Klein-Reibach durch einen Riss im alten – mittlerweile maroden – Staudamm bedroht wird, der direkt hinter dem Städtchen in die Höhe ragt.

Um Klein-Reibach zu retten, muss Franz sich gegen die Bewohner stellen, die von der Gefahr nichts wissen wollen und sich voller Elan um das anstehende Fest kümmern. Das Wichtigste ist, dass das Karussell fährt.

Die Hauptrollen wurden unter anderem von Schauspielern des Nationaltheaters Weimar, des Theaters Meiningen sowie Rudolstadt verkörpert. Die Schlüsselszene – das große Fest – wurde an der Koselgasse in Bad Lobenstein gedreht.