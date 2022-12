Nach Raserei: Für Bauleiter aus Zeulenroda steht der Job auf dem Spiel

In einem auf 60 km/h beschränkten Bereich an einem Autobahn-Parkplatz stand das Blitzgerät, als ein Autofahrer aus Zeulenroda mit 102 km/h gemessen worden ist.

Bad Lobenstein Auf der Autobahn ist aufgrund einer Kontrollstelle die höchstzulässige Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt. Plötzlich wird der Radarblitz bei 102 km/h ausgelöst.

Für einen Bauleiter aus Zeulenroda steht viel auf dem Spiel. Wird gegen ihn ein vierwöchiges Fahrverbot verhängt, droht die Kündigung. Daher hofft der 51-Jährige, mit seinem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid die Abgabe des Führerscheins abwenden zu können.

Beschilderung protokolliert

Im Mai war der Mann auf der Autobahn im Saale-Orla-Kreis in der Nähe des Parkplatzes Himmelsteiche geblitzt worden. Aufgrund einer Kontrollstelle, bei der durch die Polizei Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr herausgewunken worden sind, galt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Mit immerhin 102 km/h löste der Zeulenrodaer einen aufgestellten Blitzer aus. Es gab einen „Geschwindigkeitstrichter“, mit dem anhand von elektrischen Wechsellichtzeichen die Geschwindigkeit auf 100, 80 und schließlich 60 km/h reduziert worden ist, erklärt ein 57-jähriger Polizeibeamter bei der Verhandlung am Bad Lobensteiner Amtsgericht. Die Ausschilderung wird protokolliert, wie der Beamte belegen kann. Anhand mehrerer Kontrollfahrten werde zudem regelmäßig geprüft, ob die von der Leitzentrale in Zella-Mehlis gesteuerten Wechsellichtzeichen korrekt in Betrieb sind. Auch das ist schriftlich und mit Bilddokumenten festgehalten.

Überbrückungsurlaub nicht möglich

Mit Urlaub könne er eine führerscheinlose Zeit von vier Wochen nicht überbrücken, beantwortet der Bauleiter die entsprechende Frage von Richterin Stefanie Keller. Auf Hinweis der Richterin will er jetzt eine Bestätigung seines Arbeitgebers beibringen, dass er dringend aufs Auto angewiesen ist. Bis zu 70.000 Kilometer sei er jährlich bundesweit beruflich unterwegs.

Staatsanwaltschaft involviert

Die gängige Praxis, aufs Fahrverbot zu verzichten und stattdessen die Geldbuße – in diesem Fall 320 Euro – zu verdoppeln, gestaltet sich schwierig. Denn der Bauleiter hat einschlägige Voreintragungen von 2020 und 2022, weil er deutlich zu schnell unterwegs gewesen ist. Jetzt noch einmal auf einen Führerscheinentzug zu verzichten, das setze das Einverständnis der Staatsanwaltschaft voraus, beschreibt die Richterin den Ernst der Lage. Die Entscheidung ist vertagt.