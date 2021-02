Nach Unfallflucht in Bad Lobenstein noch immer im Krankenhaus

An dieser Stelle war der Unfall passiert. Das Auto kam von links aus der Häuserzeile und bog bergabwärts in Richtung Poststraße ab.

Die Polizei sucht dringend Hinweise zu einem unfallflüchtigen Auto, das am 22. Januar in Bad Lobenstein eine Fußgängerin überfahren hat. Gegen 18.25 Uhr war eine 65-jährige Frau in der Richard-Köcher-Straße von dem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Seither befindet sich die Frau in stationärer Behandlung, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto entfernte sich Richtung Poststraße. Insbesondere Bewohner der Köcher-Straße in den Hausaufgängen 1 bis 5 könnten möglicherweise Angaben zu dem Auto machen. Aus der Straße vor diesen Aufgängen war das Fahrzeug gekommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.