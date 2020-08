Ligusterschwärmer sind eine der vielen Insektenarten, die in Friesau beobachtet und fotografiert werden können.

Friesau. Führungen in der Friesauer Gartenoase mit Taschenlampen

Nachtschwärmern in Friesau auf der Spur

Konrad Spindler lädt am Freitag, 28. August, nach der Corona-Pause wieder zu einer Nachtbeobachtung der Insektenwelt in der Friesauer-Gartenoase ein, an der auch Besucher teilnehmen können. Vorausgesetzt es regnet nicht, werden mit einer Speziallampe nachtaktive Insekten angelockt. Sie können dann aus nächster Nähe beobachtet und fotografiert werden. Warme Kleidung und eine Taschenlampe, sowie bei Interesse eine Kamera sind sinnvoll. Die Veranstaltung beginnt bei einsetzender Dunkelheit. Zuvor werden ab 20.30 Uhr Ergebnisse bisheriger Beobachtungen präsentiert.

Anmeldung unter Telefon 036651/87167 oder per Mail anspikon@t-online.de