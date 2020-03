Thomas Knorr ist seit August 2019 Geschäftsführer der Kurgesellschaft in Bad Lobenstein. Die Ardesia-Therme will er in Zukunft familienfreundlicher machen.

Nacktbaden kommt in Bad Lobenstein gut an

Thomas Knorr ist nun seit August 2019 Geschäftsführer der Kurgesellschaft in Bad Lobenstein. Der 46-Jährige ist Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt im Marketing und mehrjähriger Erfahrung im Tourismus. Bevor er in Bad Lobenstein Fuß fasste, arbeitete er unter anderem in Hohenfelden in der Avenida-Therme und war Geschäftsführer bei der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen. Im Interview zieht er eine Bilanz der vergangenen Monate und gibt Einblick in die Planung für die kommenden Jahre.

Welche Erfolge erzielte die Ardesia-Therme im vergangenen Jahr? Ich bin sehr froh, dass wir die Besucherzahlen in den vergangenen Monaten steigern konnten. Zum Jahresende haben wir 1.395 Gäste mehr verzeichnen können als im Vorjahr. Auch im Januar und Februar hat sich dieser positive Trend fortgesetzt, in diesem Zeitraum besuchten knapp 3.000 Gäste mehr die Therme. Mit welchen Neuerungen lockt die Therme die Besucher an? Wir haben ein neues Marketingkonzept. Ein Bestandteil ist die verstärkte Werbung in der Region. Im Vorfeld haben wir eine Auflistung erstellt, wo unsere Gäste eigentlich herkommen. Der überwiegende Teil kommt aus der unmittelbaren Umgebung, dazu kommen aber auch Kur- und Rehagäste, Touristen und natürlich die Wohnmobilisten von außerhalb. Um eben diese Besuchergruppen verstärkt für die Therme zu begeistern, braucht es kreative Ideen. In der Ardesia-Therme gab es in den vergangenen Monaten einige Neuerungen. Foto: Peter Hagen / OTZ Und so entstanden die besonderen Sauna-Veranstaltungen? Wir haben das Veranstaltungsprogramm für möglichst viele Zielgruppen ausgebaut. Eine der ersten war die Halloween-Saunanacht, die sehr gut ankam. Die Thermen-Mitarbeiter hatten sich kostümiert und es gab spezielle Sauna-Aufgüsse. Ich war überrascht, wie fantasievoll das Team von sich aus dieses Thema umgesetzt hat. Zudem bieten wir zu den besonderen Abenden auch Live-Musik und meist im Sauna-Garten ein kulinarisches Angebot an, wie geräucherten Lachs beim skandinavischen Abend. Wer entwickelt die Ideen für die Sauna-Abende? Das ist Teamarbeit. Die Mitarbeiter bringen sich mit ihren eigenen Ideen und Vorschlägen ein. Daher möchte ich in Zukunft ein Event-Team einführen. Aus jedem Bereich kann dabei ein Mitarbeiter die Ideen mitspinnen, die wir im Laufe des Jahres anbieten wollen. Bei den speziellen Sauna-Abenden wird meist auch textilfreies Baden angeboten. Wird das von den Gästen angenommen? Ja, sehr gut sogar. Wir hatten einige Nachfragen, ob wir das nicht öfter anbieten können. Und so entstand der Wellnessabend, den wir nun immer donnerstags von 19 bis 22 Uhr anbieten. Bei Kerzenschein können die Besucher textilfrei baden, es gibt wechselnde Sauna-Aufgüsse und eine leichte Wellnessküche. Werden trotz des neuen Marketingkonzeptes die Kurkonzerte weitergeführt? Wir arbeiten dabei eng mit dem Kulturamt der Stadt Bad Lobenstein zusammen. Die Kurkonzerte werden natürlich weiterhin stattfinden. Was planen Sie für die Zukunft? Der Schwerpunkt unseres Konzeptes liegt auf den Themen Erholung, Wohlfühlen und Gesundheit. Wir wollen dabei verstärkt auch Senioren und Familien ansprechen. So ist geplant, einen besonderen Tag in der Woche speziell mit Angeboten für Rentner einzuführen. Zudem wollen wir auch Familien verstärkt ansprechen. Hier wollen wir einen attraktiven Familientarif einführen. Die Familienumkleide und der Wickelraum sollen schöner gestaltet werden. Ich selbst habe eine Tochter im Alter von zwei Jahren. Daher ist mir eine wärmere Gestaltung des Bereiches besonders wichtig. Ebenso soll der Bereich für die Kleinkinder optisch aufgewertet werden, vielleicht mit neuen Spielelementen. Zudem plane ich ein neues Gesamtkonzept für die Therme. Das ist natürlich mit Fördermitteln verbunden. Da ich zwei Jahre lang bei der Thüringer Aufbaubank beschäftigt war, kenne ich mich gut mit den Förderprogrammen aus und werde diese Erfahrung natürlich auch nutzen. Eines meiner Ziele für die Zukunft ist die Erweiterung des Sauna-Bereiches. Außerdem arbeite ich an einer weiteren Vernetzung der Ardesia-Therme mit anderen touristischen und kulturellen Einrichtungen. Daher würde ich gern wieder einen Tourismusstammtisch in Bad Lobenstein ins Leben rufen, um dort in gemeinsamer Runde sich auszutauschen, Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden sowie gemeinsame Angebote zu schnüren.