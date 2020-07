Während der Führungen wird den Besuchern auch ein Einblick in die authentische Spalthütte des Denkmalensembles gestattet.

Lehesten. Einblicke in die Geschichte der Gewinnung, Förderung und Verarbeitung des „Blauen Goldes“.

Neue Führungszeiten für Schaudenkmal in Lehesten

Das Technische Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“ öffnet ab Montag, 6. Juli, wieder regelmäßig mit veränderten Terminen für Führungen bis zum Saisonende im Oktober.

Besucher des Schiefer-Aktiv-Museums können sich zur Geschichte der Gewinnung, Förderung und Verarbeitung des „Blauen Goldes“ an jedem Mittwoch um 11 und 13 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen jeweils um 10.30, 13 und 15 Uhr informieren lassen. Die Führungen entlang der Stationen des Schieferbergbaus im 19. und 20. Jahrhundert dauern etwa eine Stunde. Auch Sonderführungen für interessierte Gruppen sind nach Voranmeldung jederzeit möglich.

Die jahrhundertealte Bergbau- und Schiefertradition in und um Lehesten im südöstlichen Thüringer Wald ist heute noch in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens sichtbar. An zahlreichen Stellen lassen sich beeindruckende Schieferhalden, aufgelassene Tagebaurestlöcher sowie prachtvoll gedeckte Häuser mit der typischen blau-schwarzen Schiefereindeckung finden.

Im gesamten Museum gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern und auch sonst gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Regeln zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Museumsgebäuden. Zudem darf das Museum nur von Personen besucht werden, die keine Covid-19-verdächtigen Symptome aufweisen. Vor dem Zutritt zu den Museumsgebäuden müssen Hände desinfiziert werden. Um Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden entsprechend der aktuellen Verordnung die Kontaktdaten jedes Besuchers beziehungsweise jeder Familie oder Gruppe erfasst.

Mehr Informationen unter Telefon 036653/26270 oder 036653/2600 sowie per E-Mail an denkmal-Lehesten@t-online.de Nähere Informationen zum aktuellen Führungsangebot, sowie zu Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2020 am Technischen Denkmal, erhalten Sie unter: www.schiefer-denkmal-lehesten.de