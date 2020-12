Neue Wärmebildkamera für Innenangriffe und Menschenrettung

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg hat eine neue Wärmebildkamera von der Firma Rettenmeier zur Nutzung überlassen bekommen. Das Modell QXT des amerikanischen Herstellers Bullard soll den Einsatzkräften bei Innenangriffen künftig gute Dienste leisten. „Nach der Begehung unseres Werkes durch die Einsatzkräfte im Sommer hatte ich gefragt, wie wir die Feuerwehr ausrüstungstechnisch unterstützen könnten“, berichtet Prokurist Uwe Lutz. Er ist ebenfalls bei einer Freiwilligen Feuerwehr aktiv und weiß, dass eine gute technische Ausstattung Menschenleben retten kann.

Unbürokratisch sei er dann dem Wunsch des Hirschberger Stadtbrandmeister Mirko Narosch nachgekommen und habe die Wärmebildkamera angeschafft. „Sie ist klein, leicht, hat wenige Knöpfe und ist schnell zu bedienen“, hebt der Stadtbrandmeister die Vorzüge der neuen Wärmebildkamera hervor. Zudem hat das Gerät eine Bildstabilisierung, sodass beim Schwenken kein Flimmern auftritt.

Wärmebildkameras werden verwendet, um versteckte Brandnester zu lokalisieren oder in verqualmten Räumen Menschen zu finden. Nicht selten liegt die Sichtweite der Einsatzkräfte in verrauchten Räumen bei weit unter einem Meter. Das große Anzeigedisplay der neuen Kamera ist in solchen Situationen von großem Vorteil. „Die neue Wärmebildkamera ist ein Ausdruck des großen Engagements der Firma Rettenmeier“, sagt der Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl. Es sei immer ein gutes Zeichen, wenn sich Stadt und Industrie gegenseitig unterstützen.

Das Unternehmen habe der Freiwilligen Feuerwehr Saalburg bereits im vergangenen Jahr mit einem Fahrzeuganhänger für die Brandschutzfrüherziehung große Dienste erwiesen. Der Anhänger soll dabei auch bei der Brandschutzerziehung anderer Feuerwehren in den Schulen genutzt werden können, unter anderem von der Hirschberger Feuerwehr. Für das kommende Jahr sei ein solcher Schulbesuch auch in Hirschberg vorgesehen.

„ Technik wie die Wärmebildkamera vorzeigen zu können, ist Motivation pur für die Kinder und Jugendlichen, in die Feuerwehr einzutreten“, sagt der Wehrführer der Hirschberger Feuerwehr, Kay Hain, bei der Übergabe des Geräts. Einen Mehrwert sieht Prokurist Uwe Lutz in der neuen Technik auch für die Region. Als Unternehmen sei die öffentliche Sicherheit wichtig, weil sie zu jenen Faktoren zähle, die auch für die Ansiedlung von Arbeitskräften relevant sei. Im Januar sollen die Einsatzkräfte von einer Fachkraft im Umgang mit der neuen Wärmebildkamera geschult werden.