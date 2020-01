Claus Walkowiak gehört zum Team der neuen Wegewarte der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Im vergangenen Jahr waren sie für das Aufstellen neuer Hinweisschilder in Harra mitverantwortlich.

Rosenthal am Rennsteig. In Rosenthal am Rennsteig wird auf Wandertourismus gesetzt. Da müssen die Wege in Ordnung sein. Dafür sorgen nun drei Herren.

Neue Wegewarte für die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Der Wandertourismus spielt in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig eine große Rolle. Damit die Wege auch gut in Schuss sind, darum kümmern sich die neu ernannten, ehrenamtlichen Wegewarte Helmut Wirth, Claus Walkowiak und Frank Spörl.

Die drei Männer aus Harra haben nicht nur die Ausbildung für Wegewarte erfolgreich absolviert, sondern bringen schon einige Erfahrungen mit. Sie haben am Projekt „Wanderblume“ in Harra mitgewirkt, die an der Saale-Brücke im vergangenen Jahr eingerichtet wurde. Jeder Wanderweg hat eine eigene ausführliche Info-Tafel, die nicht nur die wichtigsten Daten zur Geschichte der Region enthält, sondern auch ein Höhenprofil, in welchen Monat man dort am besten wandern kann und die wichtigsten Tourdaten.

Zum Aufgabengebiet der neuen Wegewarte gehört unter anderem die Pflege der Wanderwege. „Kleine Arbeiten erledigen wir selbst – im Rahmen unserer Möglichkeiten“, erklärt Helmut Wirth. Größere Projekte wie beispielsweise das Aufstellen einer Waldschenke werden im Zusammenarbeit mit dem Bauhof realisiert.

Digitalisierung der Wanderwege

Darüber hinaus nehmen die Wegewarte auch eine Vermittlerrolle zwischen den Wanderern und dem Fremdenverkehrsamt der Gemeinde ein. „Wir stimmen uns ab, wenn es Beschwerden über eine bestimmte Strecke gibt“, so Helmut Wirth. „Aber wir nehmen gern auch Lob entgegen.“

Auch herrscht ein reger Kontakt mit dem Landratsamt, beispielsweise über Fortbildungen und Seminare. „So nehmen wir bald an einem Seminar über digitale Wegbeschreibungen teil“, sagt der Wegewart. „Das ist Neuland für mich, aber ich freue mich darauf.“ Das Landratsamt finanzierte auch die Ausbildung der Wegewarte. „Nachdem wir das Zertifikat erhielten, haben wir der Gemeinde unsere Hilfe angeboten“, erzählt Helmut Wirth.

Auch wenn gerade nicht sehr viele Wanderer unterwegs sind, haben die Wegewarte einiges zu tun. Derzeit stellen sie ein Jahresprogramm mit Projekten zusammen. „Wir wollen beispielsweise ein Fernrohr aus Holz auf dem Totenfels bei Harra aufstellen“, verkündet Helmut Wirth. Künftig hat man durch die Baumwipfel einen guten Ausblick auf die Saale.