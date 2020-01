Neuer Projektor für mehr Kino-Vergnügen in Bad Lobenstein

Eifrig klickt sich Wilfried Lenz mit der Maus durch das Auswahlmenü. Einen Befehl nach dem anderen gibt er auf dem Monitor ein, bis schließlich das Start-Signal gegeben werden kann. Von nun an läuft alles vollautomatisch ab. Vorfilme, Werbetrailer, Hauptfilm – während der 77-jährige Cineast noch die Zeiten bestens kennt, als er Celluloidfilme auf schweren Spulen sortierte und in die Projektoren einlegte, agiert er heute als Programmierer.

Mit 180 Kilo im engen Treppenaufgang

Das Bad Lobensteiner „Kino am Park“, das 2013 erstmals digitale Projektionstechnik in Betrieb nahm, womit auch 3D-Filme in der Kurstadt Einzug hielten, hat jetzt noch einmal kräftig investiert. Im Januar wurde für das Hauptkino mit seinen 114 Sitzplätzen ein neuer digitaler Projektor installiert.

Dazu war das 180 Kilogramm schwere Gerät zunächst allein mit der Muskelkraft von sechs Männern durch den schmalen und steilen Treppenaufgang in den Projektorraum zu transportieren. „Wir brauchten etwa eine halbe Stunde und hatten am Ende jede Menge blaue Flecken und zerkratzte Hände“, denkt Kinopächter Hubert Lautenbach an diesen sprichwörtlichen Kraftakt zurück. Nicht weniger leicht ist der damit verbundene finanzielle Kraftakt, denn der Projektor kostet rund 60.000 Euro. „Da kann man sich leicht bis über die Lebenszeit hinaus verschulden“, verdeutlicht Lautenbach und verweist aber darauf, dass es in diesem Fall immerhin Fördermittel vom Bund gegeben hatte.

Neu sind auch Ton, Leinwand und Brillen

Der Projektor allein ist allerdings nicht die einzige Neuanschaffung. Damit einher gingen die Installation einer neuen Tontechnik sowie der neuen neun mal vier Meter großen Silber-Leinwand, die speziell bei 3D-Filmen noch mehr Kontrast und Farben sowie eine höhere Auflösung verspricht. Dazu gehören neue Spezialbrillen, die sich komfortabler vom Kinobesucher tragen lassen sollen als die bisherigen Modelle.

„Dieses neue 3D-System ist richtig gut“, kann sich Kinoprofi Hubert Lautenbach begeistern. Und über seinen Vorführer Wilfried Lenz scherzt er: „Respekt, dass er mit 77 noch einmal so ein umfangreiches persönliches Update gemacht hat.“

Was früher auf Filmrollen, steckt heute in solchen Speichern. Foto: Peter Hagen

Kino-Tag mit dem Stadtrat

„Wir können als Kurstadt wirklich stolz darauf sein, so ein Kino zu haben“, betont Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Und er möchte gleich mehrfach ein Zeichen dafür setzen, dass ihm und dem Stadtrat sehr viel am Erhalt dieses Kinos liegt. „Daher werden wir am 7. März mit allen Stadtratsmitgliedern und deren Partnern einen Kino-Tag einlegen und gemeinsam eine Vorstellung besuchen.“

Gezeigt wird dann „Gundermann“, der nur zu dieser Sondervorstellung zu sehen sein wird, bei der natürlich alle anderen Kinofreunde ebenso herzlich willkommen sind. „Gleich am darauffolgenden Tag möchte ich speziell alle Frauen persönlich im Kino begrüßen und mit einem Glas Sekt auf den Frauentag anstoßen“, kündigt Weigelt an.

Streitgespräch nach dem Film

Zu einer ganz besonderen Kinoveranstaltung wird bereits am Sonntag nächster Woche, 9. Februar, eingeladen. Hierzu hat Bürgermeister Weigelt die Schirmherrschaft übernommen. Um 15 Uhr wird zunächst „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben gezeigt, der als Bestsellerautor in den vergangenen Jahren vielen Menschen eine völlig neue Sicht auf den Wald eröffnet hat, unter konventionellen Forstexperten aber auch nicht unumstritten ist. Das könnte im Anschluss des Filmes zur Sprache kommen. Denn mit Revierförster Hartmuth Hoffmann von der Reuß’schen Forstverwaltung sowie dem ehemaligen Forstamtsleiter Georg-Ernst Weber wird sich ein Forum anschließen. Wer sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen möchte, sollte am besten seine Karten ab sofort vorbestellen.

Kartenreservierung unter Telefon: 036651/65 44 90