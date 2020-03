An der Fußgängerüberquerung dieser Kreuzung in Bad Lobenstein hatte die Autofahrerin zwei Frauen lebensgefährlich verletzt und war geflüchtet..

Neuer Prozess nach einer Unfallflucht in Bad Lobenstein

In der juristischen Aufarbeitung eines schweren Verkehrsunfalls in Bad Lobenstein kommt es nun zur Berufungsverhandlung am Landgericht Gera. Zunächst sind hierfür zwei Verhandlungstage angesetzt.

Im Januar 2019 hatte eine Autofahrerin an der Ampel-Kreuzung in der Straße der Jugend zwei Fußgängerinnen überfahren und war anschließend geflüchtet. Die beiden Frauen hatten schwerste Verletzungen erlitten. Durch eine sofort eingeleitete intensive Ermittlungsarbeit der Polizei war die geflüchtete Frau noch am gleichen Tag ermittelt worden. Haftstrafe auf Bewährung Im Oktober wurde die 42-jährige Angestellte am Amtsgericht in Bad Lobenstein zu einer Haftstrafe, ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt. Die Bewährungszeit war auf drei Jahre festgelegt und mit einer Geldauflage von 5000 Euro verbunden worden. Die Fahrerlaubnis sollte nicht vor Ablauf von zwei Jahren wiedererteilt werden. Die Frau hatte in der Nacht vor dem Unfalldurchgefeiert und Alkohol getrunken. Eine Ermittlung der Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt war allerdings nicht mehr möglich gewesen. Gegen das Urteil hatte die Angeklagte Berufung eingelegt. Ebenso die Staatsanwaltschaft. Seitens der Staatsanwaltschaft wird es für erforderlich erachtet, dass eine Haftstrafe vollstreckt werden sollte, während die Angeklagte selbst offenbar auf eine Strafmilderung hofft.