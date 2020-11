Neun neue Infektionsnachweise im Saale-Orla-Kreis

Mit neun weiteren positiv getesteten Personen seit Freitag verzeichnet der Saale-Orla-Kreis bei den Corona-Fallzahlen einen für diese Tage verhältnismäßig moderaten Anstieg. Das Infektionsgeschehen bleibe allerdings dynamisch, teilte das Landratsamt am Montag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sechs der Neuinfektionen lassen sich klar als Kontaktpersonen bereits bestätigter Fälle zuordnen, in zwei weiteren Fällen wird noch ermittelt und nur in einem Fall ist die Infektionsquelle völlig unklar. Räumlich verteilen sich die neun neuen Corona-Fälle im Landkreis auf Gefell (drei Erkrankte), zwei Infizierte in Remptendorf und jeweils eine in Neustadt, Saalburg-Ebersdorf, Schleiz und in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück.

Das Infektionsgeschehen bewege sich laut Landratsamt im Saale-Orla-Kreis nach wie vor oberhalb des Risikowerts von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Mit 51 Positivbefunden in den vergangenen sieben Tagen liegt die Inzidenz bei 63,75.

Gesundheitsamt: Risikopatienten schützen

Christiane Bischoff, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Saale-Orla, mahnt im Umgang mit der Pandemie zu mehr Besonnenheit. „Gemessen an der Zahl der Positivbefunde gibt es nur wenige schwere Krankheitsverläufe“, erklärt sie. Gleichzeitig bekräftigt sie aber auch, dass es entscheidend sei, die potenziellen Risikopatienten zu schützen.

Das einfachste Mittel hierfür sei es, die Hygieneregeln und Abstandsgebote einzuhalten. „Für eine Übertragung des Virus braucht es in der Regel einen 15-minütigen, nahen Kontakt oder einen 30-minütigen Aufenthalt in einem kleinen, schlecht gelüfteten Raum. Wenn man die einfachen Vorgaben einhält, lässt sich eine Ansteckung leicht vermeiden“, so Christiane Bischoff und zählt neben dem Verringern persönlicher Kontakte insbesondere das Halten von Abstand, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie regelmäßiges Händewaschen und Lüften auf.

Werde das vom überwiegenden Großteil der Bevölkerung verinnerlicht und vor allem auch beherzigt, würde sich auch das Infektionsgeschehen wieder beruhigen.

Für Rückfragen zum Thema Corona sind die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt Saale-Orla-Kreis unter Telefon 03663/488888 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können via E-Mail an buergerhotline@lrasok.thueringen.de gestellt werden.