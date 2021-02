Nichte und Onkel in Rosenthal am Rennsteig im Dauerstreit

Nachbarschaftsstreitigkeiten gehören zum Alltag am Bad Lobensteiner Amtsgericht. Jetzt aber landete ein Fall von Beleidigung auf dem Tisch von Richter Jürgen Leitloff, der sich sogar in der eigenen Verwandtschaft abspielte. In einem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig liegen Onkel und Nichte in einer Dauerfehde.