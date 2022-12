Nikolaus besucht in Ebersdorf Jung und Alt

Ebersdorf. Der Heilige Nikolaus, alias Pfarrer Tillmann Boelter, feiert mit den Kindergarten-Knirpsen und den Bewohnern des Seniorenzentrums.

In Ebersdorf hat der Nikolaus am Dienstag an Kinder und Senioren gedacht. Im Kirchsaal der Brüdergemeine haben die Knirpse der Ebersdorfer Kindergärten Gottesschutz und Wirbelwind eine Andacht zum Nikolaustag mit Liedern, einem Anspiel und Spekulatius erlebt. Später zog der Heilige Nikolaus, alias Pfarrer Tillmann Boelter, durchs Haus und damit auch durchs Seniorenzentrum Emmaus. Dort erfreute er Frauen und Männer im Betreuten Wohnen und Bewohnerinnen im Pflegeheim mit kleinen Geschenke.