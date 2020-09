Der Tag der offenen Tür an der Musikschule Saale-Orla musste in diesem Jahr zwar ausfallen. Aber in den geplanten Schnupperwochen erhalten Kinder dennoch die Möglichkeit, ihr Lieblingsinstrument zu finden.

Schritt für Schritt normalisiert sich der Alltag an der Musikschule Saale-Orla. Nun können neben dem Einzelunterricht wieder kleine Gruppen unterwiesen werden. Dennoch müssen Abstriche gemacht und Alternativen gefunden werden. So musste in diesem Jahr der Tag der offenen Tür an den Standorten Bad Lobenstein und Pößneck entfallen. Dafür sollen in wenigen Tagen Schnupperwochen stattfinden.