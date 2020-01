Notwendige Anschaffungen für die Stadt

Der Wurzbacher Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung einige Ausgaben beschlossen, die trotz der haushaltslosen Zeit dringend notwendig sind. Unter anderem soll der Zuweg zum Wurzbacher Festplatz erneuert werden.

Noch ist der Haushalt für das aktuelle Jahr nicht verabschiedet worden. Somit befindet sich die Stadt Wurzbach in der sogenannten haushaltslosen Zeit. Das bedeutet, dass die Stadt keine freiwilligen Leistungen beispielsweise an die Dienstleistungsgesellschaft in Auftrag geben kann. Es darf nur Geld ausgegeben werden für Dinge, die vertraglich gebunden sind, oder die keinen weiteren Aufschub erlauben, bis der Haushalt einer Kommune beschlossen ist.

Neu kaufen statt mieten

Dazu gehört auch die Anschaffung eines neues Multicars für den städtischen Bauhof in Wurzbach. „In einem offenen Verfahren haben wir das Fahrzeug ausgeschrieben“, erklärte Wurzbachs Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU) in der Stadtratssitzung. Das vorherige Multicar war nicht mehr einsatzfähig, ein neues wurde zunächst gemietet. Eine zufriedenstellende Lösung war das aber nicht. Ein neues Fahrzeug musste her.

Dank Bedarfszuweisungen konnte die Stadt Wurzbach die nötigen Mittel von rund 120.000 Euro aufbringen und ein Multicar mit Schneepflug anschaffen. „Die Regelung für Bedarfszuweisungen sind sehr eindeutig: bezahlt wird entweder für ein Neufahrzeug oder ein gebrauchtes Multitcar, das aber nicht länger als ein Jahr alt ist“, so Jan Schübel. Die Mitglieder des Stadtrates waren einstimmig mit der Anschaffung des neuen Wagens einverstanden.

Neue Deckschicht für Zuweg

Ebenfalls einer Meinung waren sich die Stadtratsmitglieder bei dem Beschluss über die Instandsetzung des Zuwegs zum Festplatz. Dieser wird vor allem von Schulbussen genutzt, um dort zu wenden. Aber auch einige größere Fahrzeuge benutzen diesen Weg, wie Jan Schübel darlegte.

Der Zugang zum Festplatz ist in einem schlechten Zustand, daher ist die Instandsetzung notwendig. Die Firma Hempel aus Wurzbach werde diese Arbeiten übernehmen. „Zuerst wird der Weg ausgekoffert, dann wird eine Deckschicht aufgetragen“, erklärte der Wurzbacher Bürgermeister. Das werde im Vergleich zum derzeitigen Zustand besser aussehen und eine Weile halten.

Neubau der Grundschule verschoben

Auf dem Festplatz sollte eigentlich das neue Grundschulgebäude entstehen, da das jetzige Gebäude in einem schlechten baulichen Zustand ist. Noch im September vergangenen Jahres hatte der Kreistag Saale-Orla den Grundsatzbeschluss diesbezüglich gefasst. Jedoch kam es nun anders. In der vergangenen Woche verschob der Kreistag das Projekt um ein Jahr. In die Debatte um den Haushalt 2020 hatte die CDU-Kreistagsfraktion ein Maßnahmenpaket eingebracht, mit dem in der Kreisverwaltung 1,12 Millionen Euro eingespart werden sollen, um die Kreisumlage zu senken. Hierbei waren unter anderem die diesjährigen Planungsleistungen für den Schulneubau gestrichen worden.

