Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nun kehrt Ruhe ein

Nun kehrt Ruhe ein. In den meisten Häusern dürfte es in den kommenden Stunden gemütlich werden. Es bleibt Zeit für Besinnlichkeit.

Alle Jahre wieder sind die Tage und Stunden vor dem Fest vom Konsumwahn geprägt. Wer am Montag in der Kurstadt unterwegs gewesen ist, den beschlich die Befürchtung, dass uns eine Hungersnot bevorstehen muss. Sämtliche Parkplätze der großen Einkaufsmärkte waren verstopft, die Heinrich-Behr-Straße zugeparkt und an den Kreuzungen gab’s Staus, wie man sie in Florida bei der Flucht vor Hurrikans kennt. Dabei sind es nur zwei Tage, die wir überleben müssen, bis es wieder frische Brötchen oder Wurst gibt. Es braucht wohl nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass es Länder auf diesem Planeten gibt, in denen es den Menschen deutlich schlechter geht. Doch mit denen vergleichen wir uns natürlich nicht gerne. Das könnte dabei stören, sich in Unzufriedenheit zu baden. Weihnachten 2019 ist ein Fest, zu dem eine Birkenhügeler Tanne Berlin erleuchtet und der Bundespräsident aus Berlin sich traditionell an das ganze Land wenden wird. Der kleine Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig und die Weltmetropole sind in diesem Jahr auf besondere Weise verbunden. Weihnachten ist so friedlich, wie man es sich fürs ganze Jahren wünschte.