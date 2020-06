Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur wenig Nachwuchs bei den Weißstörchen im Saale-Orla-Kreis

Zwar wurden im Saale-Orla-Kreis in den vergangenen Wochen einige Weißstörche gesichtet, aber mit dem Nachwuchs hapert es bei den langbeinigen Vögeln. Berichten zufolge wurden bis zu sechs Vögel gesichtet, viele auf stillgelegten Schornsteinen. Die Untere Naturschutzbehörde erreichten hierzu vermehrt Anrufe aus der Bevölkerung.

Im Saale-Orla-Kreis sind derzeit zwei Neststandorte bekannt: bei Oettersdorf und Geroda. „Am Nest bei Geroda trafen die Vögel dieses Jahr etwa Mitte März ein und begannen sofort mit der Erneuerung ihres Nests“, berichtet Frank Radon von der Naturschutzbehörde. „Ein Jungvogel hat die kalten Tage Anfang Juni überlebt und wird hoffentlich in Kürze ausfliegen.“

Großteil der Tiere noch nicht geschlechtsreif

Frank Radon, Untere Naturschutzbehörde Saale-Orla-Kreis. Foto: Peter Cissek

In Thüringen ist es üblich, dass die meisten Paare der mit etwa vier Jahren geschlechtsreifen Weißstörche schon im März mit der Brut beginnen, teilt das Landratsamt mit. Die Störche, die Anfang Mai und Mitte Juni im Saale-Orla-Kreis beobachtet wurden, sind vermutlich noch nicht geschlechtsreif und streifen umher. „Deshalb macht es nicht immer Sinn eine Nisthilfe zu errichten, wo die Vögel auftauchen“, erklärt Frank Radon. Wichtig sei, dass die Weißstörche im Umkreis von bis zu fünf Kilometern um den Horst ausreichend Nahrungsgründe finden.

„Das ist in unserer Kulturlandschaft nicht mehr so oft der Fall, auch wenn es vermeintlich grün aussieht. Ein Altstorch benötigt etwa 500 Gramm Nahrung am Tag, hinzu kommt das Futter für bis zu vier Junge“, so Naturschutzexperte weiter. Der Mangel an ergiebigen Nahrungsquellen ist sicherlich auch die Ursache für die geringen Jungenzahlen der zwei Paare im Saale-Orla-Kreis.

Nistplätze werden nicht angenommen

„Von Privatpersonen, dem Naturschutzbund oder der Unteren Naturschutzbehörde bereitgestellte Nisthilfen – aus menschlicher Sicht in optimalen Lebensräumen – werden nicht angenommen. Bezeichnend für die fehlende Habitatqualität ist, dass im Plothener Teichgebiet mit zahlreichen Gewässern und viel Grünland schon seit Jahrzehnten keine Weißstörche brüten“, konstatiert Frank Radon.

Außer im Plothener Teichgebiet wurden unter anderem an Renaturierungsflächen bei Neunhofen und Tanna Nisthilfen errichtet. Angenommen werden durch die „Adebare“ lediglich die Standorte auf Schornsteinen bei Oettersdorf und Geroda. Die Oettersdorfer Nisthilfe ist seit 2014 belegt. Seither gab es vier erfolgreiche Bruten mit insgesamt acht ausgeflogenen Jungvögeln. Die Nisthilfe auf dem Schornstein der Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda wurde noch im Startjahr 2011 von Weißstörchen besetzt und seitdem jährlich genutzt. In zehn Jahren gab es sieben erfolgreiche Bruten mit 15 Jungvögeln. Die Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde sind nach wie vor für Hinweise auf geeignete Standorte für Nisthilfen dankbar – wohlwissend, dass die Vorhaben nicht immer umsetzbar sind.

Hinweise an Frank Radon unter Telefon 03663/488838