Der Linienbusverkehr rollte weitgehend, wenn auch mit Verspätung. Hier ein Bus am Busbahnhof in Bad Lobenstein.

Bad Lobenstein Die verbliebenen Schülerbusse waren bereits am Sonntag rechtzeitig abgesagt worden. Verspätungen sind schwer zu vermeiden gewesen.

Bei der Bahn standen am Montag thüringenweit und somit auch im Oberland sämtliche Züge still. Lediglich die Kombus sorgte für die Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Dort gab es nur wenige Bus-Ausfälle am frühen Morgen. Allerdings blieben Verspätungen nicht aus.