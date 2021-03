Nur zwei Abstimmlokale für Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf

In Wernsdorf (unser Bild) sowie in allen anderen Ortsteilen außer Ebersdorf und Saalburg wird es beim Bürgerentscheid am 11. April kein Abstimmlokal geben.

In Saalburg-Ebersdorf ist nunmehr offiziell die öffentliche Bekanntmachung zum Bürgerentscheid am 11. April erfolgt. Dieser ist zu entnehmen, dass es lediglich zwei Räume geben wird, in denen die Bürger ihre Stimme abgeben können: in Saalburg und in Ebersdorf. Begründet wird dies durch den 1. Beigeordneten Allam Hanna mit den Sondermaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus. Die Initiatoren indes sehen darin einen Versuch, den Bürgerentscheid zu torpedieren.