Viele Fragen bezüglich des geplanten Neubaus der Grundschule auf dem Festplatz am Badweg in Wurzbach sind noch offen. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Bebauungsplan für das 1,6 Hektar große Areal aufgestellt werden.

Zudem muss noch geklärt werden, wer die Planungskosten übernimmt, was mit dem alten Schulgebäude passieren soll und ob die Grundstücksfläche, der sogenannte „Krumme Acker“, überhaupt zur Verfügung stehe. Diese befindet sich aktuell nicht im Eigentum der Stadt Wurzbach, wird aber für die neu zu bauende Zufahrt zum geplanten Schulhaus benötigt. Aus den Reihen des Wurzbacher Stadtrates gibt es auch kritische Stimmen an dem Projekt. Siegfried Heertsch (UBV) fragte bei einer Besprechung des Vorhabens, ob es denn überhaupt ein Neubau sein müsse und ob nicht vielleicht das alte Gebäude abgerissen und an dessen Stelle neu gebaut werden könne. Christian Kranz (CDU-BU) äußerte seine Bedenken hinsichtlich der über Jahre durch die Vereine eingebrachten Leistungen und Anschaffungen in die Infrastruktur des Festplatzes selbst. „Man darf auf keinen Fall die Bedürfnisse der Vereine außer Acht lassen“, stellte er klar.

Im September 2019 hatte der Kreistag des Saale-Orla-Kreises einen Grundsatzbeschluss zum Neubau der Grundschule mit Hort in Wurzbach gefasst. Das Landratsamt ging davon aus, dass die Schule an ihre Kapazitätsgrenze kommen werde. Das derzeitige Schulgebäude befinde sich zudem in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Außerdem sei die Barrierefreiheit nicht gegeben.

Im Februar diesen Jahres wurde das Vorhaben mit einem Fördermittelbedarf von rund drei Millionen Euro in das Schulinvestitionsprogramm des Freistaates aufgenommen. Die Gesamtkosten für einen Neubau belaufen sich laut einer ersten Kostenschätzung auf rund vier Millionen Euro. Noch im Sommer diesen Jahres hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass im Herbst 2021 der erste Spatenstich für die neue Grundschule in Wurzbach geplant sei. Bis dahin muss aber noch einiges an Vorplanungen geleistet werden.