Baustoffe bestellt, bekommen – aber nicht bezahlt. Für einen 39-jährigen Mann aus Rosenthal am Rennsteig führt dieses Geschäftsmodell auf die Anklagebank des Amtsgerichts in Bad Lobenstein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug vor. Während der Hauptverhandlung zieht der Angeklagte plötzlich ein Bündel mit 50-Euro-Scheinen aus der Tasche.

Es ist wohl das System des Angeklagten gewesen Ware zu bestellen, für deren Wert er gar nicht das nötige Geld besaß. Hatte der selbstständige Handwerker dann Aufträge erfüllt, deckte er mit den Einnahmen zurückliegende Finanzlöcher, riss zugleich aber neue auf. Eine Weile mag das funktioniert haben. Bis ein Baustofflieferant Anzeige erstattet hatte, weil eine von zwei Rechnungen trotz Mahnung unbezahlt geblieben war. Rund 700 Euro blieb der Angeklagte schuldig. Die Vorgehensweise nennt die Staatsanwaltschaft Betrug. Und darauf stehen Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder zumindest Geldstrafe.

Wegen Mahnung nicht bezahlt

„Mein Mandant räumt die Bestellungen ein“, spricht zunächst die Verteidigerin für den Angeklagten. Es habe bei dem Baustofflieferanten zwei Bestellungen gegeben, von denen „eine vollumfänglich bezahlt“ worden sei. Das Geld für die zweite Bestellung blieb ihr Mandant allerdings schuldig. Die Begründung klingt ein wenig absurd: Es traf die Mahnung eines Inkassounternehmens ein. Auf die dann gar nicht reagiert worden ist. Und aufgrund der Mahnung habe er keine Zahlung geleistet. „Ist die Rechnung bis heute nicht bezahlt?“, möchte der Vorsitzende Richter wissen. Schließlich stammt die Bestellung aus dem April des vorigen Jahres. „Ich bekam es finanziell nicht mehr hin“, räumt der Angeklagte ein und ließ durchblicken, dieses Jahr in die Insolvenz gehen zu wollen.

Ratenzahlung wird ermöglicht

Der Buchhalter des geschädigten Baustofflieferanten wird als Zeuge gehört und belegt akribisch, dass der Angeklagte die erste Rechnung in bar beglichen und sogar etwas mehr Geld hingelegt habe, das gleich auf die zweite Rechnung übertragen worden sei. Trotzdem blieben 657 Euro offen. „Unsere Firma ist sehr sozial eingestellt“, erklärte der Buchhalter. Es würden nicht sofort Inkassounternehmen beauftragt, sondern beispielsweise monatliche Zahlungen ermöglicht, wenn jemand in Schwierigkeiten stecke. Doch trotz mehrmaliger Anrufe habe es in diesem Fall keine Klärung gegeben, berichtet der Zeuge. In dem Moment steht der Angeklagte auf und legt dem Buchhalter 660 Euro in Scheinen auf den Tisch, verbunden mit dem Bedauern, dass ihm die Sache leid tue.

Bereits einige Vorstrafen

Ganz unbescholten ist der Angeklagte nicht. Betrug, Unterschlagung, Verkehrsdelikte – bei der Justiz sammeln sich die Delikte. Trotzdem einigen sich alle Prozessbeteiligten auf eine vorläufige Einstellung des Verfahrens, verbunden mit der Auflage, bis zum Ende dieses Jahres 130 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. „Das ist die allerletzte Chance“, mahnt der Vorsitzende Richter.