Ominöse Quittungen für den Unterhalt sind Streitfall in Bad Lobenstein

Hat eine Mutter für den unterhaltspflichtigen Vater ihres Kindes Quittungen ausgestellt, wenn dieser monatlich die festgelegten 177 Euro in bar übergab oder sind diese Quittungen gefälscht gewesen, um sich der Zahlung des Unterhalts zu entziehen? Diese Frage wird für immer unbeantwortet bleiben.

Vorm Amtsgericht in Bad Lobenstein saß jetzt, dreizehn Jahre nach den Ereignissen, jedenfalls die inzwischen 45-jährige Mutter aus Neustadt an der Orla. Angeklagt war sie wegen falscher Verdächtigung. Bei einer Zeugenvernehmung vor knapp drei Jahren hatte sie ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ausgelöst, weil die Behauptung aufgestellt worden war, dass sieben vorliegende Quittungen über den Erhalt von jeweils 177 Euro gar nicht von ihr ausgestellt worden seien. Doch die Quittungen sollen echt und von der Angeklagten unterschrieben worden sein, meinte hingegen die Staatsanwaltschaft.

Einer der beiden Verteidiger erklärte dem Gericht, dass die Mandantin zu keiner Zeit Quittungen ausgestellt habe, weil auch kein Unterhalt gezahlt worden sei. Der Rechtsanwalt verwies zudem auf eine Merkwürdigkeit. Denn obwohl erst am 7. Dezember 2006 vom Jugendamt die Urkunde ausgestellt worden war, wonach vom Vater ein monatlicher Unterhalt von 177 Euro zu zahlen ist, datiere die erste der ominösen Quittungen auf den 20. November 2006. Da habe noch gar keiner der beiden die Höhe des Unterhalts kennen können. Zudem habe die Angeklagte an diesem Tag im Krankenhaus gelegen. Und nach eigener Aussage des Vaters sei der Unterhalt ausnahmslos bar stets in der Wohnung übergeben worden.

Der als Zeuge gehörte Vater räumte vor Gericht selbst ein, nicht im Krankenhaus Geld übergeben und eine Quittung dafür bekommen zu haben. Er konnte sich nicht einmal erinnern, ob er überhaupt bei der Geburt des Kindes einmal einen Krankenhausbesuch gemacht hatte.

Ein Schriftsachverständigen-Gutachten würde um die 3000 Euro kosten, warf das Gericht in den Raum. Das wurde im allseitigen Einverständnis für unnötig erachtet und dieses Verfahren ohne Auflagen eingestellt.