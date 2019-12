„Opa“ sitzt nach Unfall bei Schleiz plötzlich in der Zwickmühle

Zwischendurch saß „Opa“, wie ihn seine Freunde nennen, ganz schön in der Zwickmühle. Der 67-jährige Mann aus Rosenthal am Rennsteig hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, der gegen ihn wegen Unfallflucht ergangen war. So kam es zur Hauptverhandlung in der Zweigstelle Bad Lobenstein des Amtsgerichts Pößneck.

Rückwärts einen Opel gerammt

Im vergangenen Juli hatte der Angeklagte nachts während einer Rennveranstaltung am Schleizer Dreieck einen Lkw umgeparkt. Rückwärts stieß er dabei gegen einen Pkw Opel, an dem Sachschaden von 3300 Euro entstand. Was danach geschah, war nun Gegenstand der juristischen Auseinandersetzung. „Ich war bis zum anderen Tag gegen Mittag sichtbar vor Ort und habe keine Unfallflucht begangen“, wehrt sich der Angeklagte. Warum er nicht die Polizei verständigt habe, wenn der Autobesitzer nicht vor Ort ist, wollte der Richter wissen. „Wir haben gelernt, dass man erstmal miteinander spricht“, lautete die Begründung des 67-Jährigen.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bestätigte die Karambolage. Demnach sei der Angeklagte nach dem Anprall aus dem Lkw gestiegen und habe sich den Schaden angesehen. „Im Gespräch hatte ich mitbekommen, dass man wusste, wem das Auto gehört“, schilderte der Zeuge, „daher war man so verblieben, dass ich Bescheid geben sollte, wenn der Eigentümer kommt.“ Der Schadensverursacher, den alle als „Opa“ kennen würden, sei in einem Zelt der Streckenposten anzutreffen, so die mündliche Absprache. Als gegen 1.30 Uhr die Autobesitzerin kam, hatte ihr der Mann vom Sicherheitsdienst von der Kollision erzählt und auch ein Bild vom Verursacherfahrzeug auf dem Handy gezeigt. Allerdings kannte sie nun keinen „Opa“ und habe auch nicht gewusst, in welchem Zelt sie nach ihm suchen sollte.

Mit Polizeiruf auf der sicheren Seite

Immerhin hatte sich der Angeklagte dann wenig später telefonisch gemeldet. Und auch vor Gericht hinterließ er nicht den Eindruck, dass er sich seiner Verantwortung als Schadensverursacher entziehen wollte. „Sie haben versucht, den Fall zu regeln – aber es ist schiefgegangen“, sagte der Amtsanwalt und erinnerte an die einfache Regel, stets die Polizei hinzuzuziehen, wenn man den Geschädigten nicht persönlich erreichen kann. Er schlug vor, das Strafverfahren vorläufig einzustellen, wozu sich das Gericht bereiterklärte. Wenn der Mann bis Ende Februar 300 Euro an den Weißen Ring zahlt, ist der Fall abgeschlossen. Somit würde es keine Eintragung im Bundeszentralregister, keine Punkte in Flensburg und keinen Führerscheinentzug geben. All das droht üblicherweise bei einer Unfallflucht, ist dem Angeklagten mit auf den Weg gegeben worden.