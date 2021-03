Opel rutscht bei Harra Hang zur Saale hinab

Nachdem der Opel über 100 Meter eine Wiese hinabgeschlittert war, blieb das Auto schließlich am Hang zur Saale stecken.

Komplett auf Abwege geriet der 81-jährige Fahrer eines Pkw Opel am Freitag gegen 17.45 Uhr in Harra.

Unterhalb der Baumschule fuhr das Auto mit Hofer Landkreiskennzeichen über 100 Meter eine abschüssige Wiese hinunter und landete dann rückwärts an einer steilen Böschung zum Saale-Bett. Dort blieb das Auto stecken.