Ortsdurchfahrt von Zollgrün wird eingeengt

Mit Baken soll die Straßenbreite der Ortsdurchfahrt in Zollgrün künstlich eingeengt und damit eine geringere Fahrzeuggeschwindigkeit erzwungen werden. Dies kündigte am Donnerstag Landrat Thomas Fügmann (CDU) als Sofortmaßnahme an.

Durch Zollgrün führt die ehemalige Bundesstraße 2, auf der ähnlich wie in Gefell erheblicher Schwerlastverkehr parallel zur Autobahn 9 rollt. Anwohner leiden nicht allein unter der Verkehrsbelastung, sondern leben in ständiger Sorge vor größeren Unfällen. Jetzt gab Fügmann während eines Gespräches mit Vertretern des Ortsteilrates sein Vorhaben zu den verkehrsbeschränkenden Maßnahmen bekannt. Erste „spürbare Maßnahmen zur Reduzierung der Beeinträchtigungen durch den erheblichen Lkw- und Pkw-Verkehr“ sollen laut Mitteilung der Kreisverwaltung im neuen Jahr wirksam werden.

Baken sollen Zollgrün langsamer machen

Die Untere Verkehrsbehörde des Landratsamtes werde zunächst „verkehrsregelnde und verkehrsbeschränkende Maßnahmen zur Erforschung des Verkehrsverhaltens an der Ortsdurchfahrt“ festlegen. Durch das Aufstellen von Baken soll eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten erreicht werden. Fahrzeugführer müssten dann noch vorausschauender fahren und würden weniger Gas geben, was Geschwindigkeit und Lärmbelastung reduziere, so die Argumentation von Niko Schröder aus der Unteren Verkehrsbehörde, der die möglichen Varianten zur Verkehrsberuhigung vorstellte. Stellenweise werde die höchstzulässige Geschwindigkeit für Lkw zudem auf 30 km/h begrenzt.

Testphase ohne baulichen Aufwand

Mit diesen Maßnahmen, die das Landratsamt Saale-Orla anweist und durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr als Straßenbaulastträger umzusetzen sind, soll zunächst ohne baulichen Aufwand die Veränderung des Verkehrsverhaltens der Fahrzeugführer festgestellt und dokumentiert werden. „Außerdem sind Messungen der Abgas- und Lärmbelastungen unter unveränderten Bedingungen im Frühjahr geplant“, kündigt das Landratsamt an. Im Ergebnis der Untersuchungen könnten dann Entscheidungen für dauerhafte bauliche Maßnahmen getroffen werden.

Keine Verkehrsinsel wegen Winterdienst

Angesichts der bevorstehenden winterlichen Straßenverhältnisse und der notwendigen Einsätze des Winterdienstes soll zunächst das Aufstellen von Baken auf jeweils einer oder auch auf beiden Seiten der Fahrbahn an den Ortseingängen und in der Ortslage getestet werden. Eine Variante mit der Bildung einer provisorischen Verkehrsinsel durch Baken in der Mitte der Straße wurde mit Blick auf den Winterdienst ausgeschlossen. „Es geht jetzt um eine kurzfristige, machbare und spürbare Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger an der Landesstraße“, erklärte Landrat Thomas Fügmann. Sobald alle nötigen Testergebnisse und Gutachten vorliegen, soll gemeinsam mit den Verantwortlichen im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in den nächsten Monaten eine Entscheidung für dauerhafte Veränderungen getroffen werden.

Vertreter vom Ortsteilrat zufrieden

Frank Berka vom Zollgrüner Ortsteilrat äußerte sich laut Mitteilung der Kreisverwaltung zum Gesprächsverlauf dankbar über die angekündigten Maßnahmen. In den vergangenen Jahren, insbesondere seit der Verschärfung der Verkehrssituation durch die Einführung der Lkw-Maut, hatte es mehrere Gespräche, auch vor Ort, mit Behörden gegeben. Nun gebe es konkrete Hoffnung auf baldige Verbesserung, so der Tenor des Gesprächs.

In Gefell gilt seit einem Jahr die höchstzulässige Geschwindigkeit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt. Dort ist festgestellten worden, dass insbesondere der überregionale Verkehr die Beschränkung weitgehend respektiere.