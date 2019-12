Ortsnamen aus Saalburg-Ebersdorf im Fernweh-Park

Die lustig klingenden Ortsbezeichnungen „Kühler Morgen“, „Grüner Esel“ und „Ratte“ haben es geschafft, in den Fernweh-Park von Oberkotzau aufgenommen zu werden. Bei der inzwischen weltweit bekannten Sammlung von Ortsschildern gibt es unter anderem den speziellen Themenpark „Lustige und kuriose Ortsnamen“, in dem über 100 Schilder aufgestellt sind, darunter auch das längste Ortsschild Europas „Llanfairpwll­gwyngyllgogery­chwyrndrobwll­llantysilio­gogogoch“ – wobei es sich um eine Gemeinde auf der walisischen Insel Anglesey handelt.

Mütze des Wirts aus Rattenfell

„Wir möchten mit der einmaligen Sammlung von außergewöhnlichen Ortsschildern unseren Besuchern etwas zum Schmunzeln bieten“, sagt Park-Betreiber Klaus Beer, „wir möchten aber auch zeigen, wie die Orte zu ihren etwas sonderbaren Namen gekommen sind.“ Oft zeige es sich dabei, dass der Ortsname, wenn man ihn bis zu seiner Wurzel zurückverfolge, gar nichts mit dem zu tun habe, worüber man im ersten Augenblick lache. Hierbei werde stets um Mithilfe gebeten, weil die Parkbetreiber selbst nicht immer in der Lage seien, die Herkunft von Ortsbezeichnungen zu recherchieren. So ist zur Herkunft der Ortsbezeichnung „Ratte“ bekannt, dass sich an der alten Handelsstraße zwischen Nürnberg und Leipzig ein noch heute existierendes Straßenwirtshaus befand, dessen Wirt bei Kälte stets eine Mütze aus Rattenfell getragen habe. Das habe dann zu der Flurbezeichnung geführt.

Tierisch ging es ebenso auf Schönbrunner Flur zu, wo einst die Wirtshäuser „Grauer Affe“ und „Weißer Trutz“ im ständigen Konkurrenzkampf standen. Einer Überlieferung zufolge stritten sich die Wirte gegenseitig derart heftig um ihre Gäste, dass beide eines Tages einen Zettel vorgefunden haben sollen mit dem Hinweis „Vertragt Euch nun in Einigkeit, weil Ihr der grüne Esel seid.“

Und auch beim „Kühlen Morgen“ handelt es sich um ein ehemaliges Straßenwirtshaus, das an der Lindenallee zwischen Bad Lobenstein und Eliasbrunn steht. Das Gebiet ums Wirtshaus herum soll einst von sumpfigen Wiesen und mehreren Teichen geprägt gewesen sein, weshalb es dort häufig kühler als anderswo gewesen ist.

Zufällig Ortsschild an Allee gesehen

Der „Kühle Morgen“ war es gewesen, der Klaus Beer und seine Frau Erika auf die witzigen Ortsnamen der Stadt Saalburg-Ebersdorf aufmerksam gemacht hatte. Beide waren auf der Heimfahrt von einer Tour in die Saalfelder Schokoladenfabrik, als der Blick auf die grüne Ortstafel fiel. „Ich nahm daraufhin Kontakt mit dem Bürgermeister Volker Ortwig auf und teilte ihm mein Interesse mit, die Ortsbezeichnung in den Fernweh-Park aufzunehmen“, berichtet Klaus Beer. Zwar habe sich der Bürgermeister seinerzeit sofort sehr aufgeschlossen gezeigt. Doch dann strichen volle zwei Jahre ins Land, bis es nun zur Schild-Übergabe gekommen ist. Wobei Volker Ortwig noch eine Überraschung dabei hatte: Denn neben dem „Kühlen Morgen“ brachte er auch noch die Ortsschilder „Grüner Esel“ und „Ratte“ mit, die Klaus Beer bis dahin gar nicht gekannt hatte.

Von Hof nach Oberkotzau

Gemeinsam mit dem 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Oberkotzau gab es für die Besucher aus Thüringen noch eine spezielle Führung durch den Fernweh-Park, der sich ursprünglich in Hof befunden hatte. Am 9. November 1999 war dieser Park in der oberfränkischen Stadt als Symbol für „grenzenlose Freiheit und Verständigung“ eingeweiht worden, blickt Klaus Beer auf die Entstehung. Auf Vereinsbasis wuchs dieser schnell auf bis zu 3500 Ortsschilder, die anfangs lediglich mit einem Holzpfosten in die Erde gerammt worden waren. Der Park platzte an seinem ersten Standort nicht nur bald aus allen Nähten, sondern es mussten grundsätzliche Entscheidungen über die Zukunft getroffen werden, wobei es 2017 zu Unstimmigkeiten zwischen der Stadt Hof und dem Trägerverein gekommen war. „Es gab Angebote aus ganz Deutschland“, sagt Klaus Beer beim Rückblick auf die Suche nach einem neuen Standort. Doch all zu weit musste nicht umgezogen werden. In Oberkotzau waren die Parkbetreiber mit offenen Armen empfangen worden und konnten schon im Mai 2018 wieder die ersten Besucher empfangen.

Etwa 4500 Ortsschilder

Inzwischen ist die Schildersammlung laut Klaus Beer auf etwa 4500 angewachsen. Neben den Ortsschildern aus allen Teilen der Welt gibt es eine Sammlung von Star-Schildern, die Prominente handsigniert haben, sowie in Ton verewigte Handabdrücke. „Diese symbolisieren das Heben der Hand für den Frieden in der Welt“, erklärt dazu Klaus Beer, der mit dem Fernweh-Park eine wichtige Botschaft verbindet: Das gleiche Recht für alle Menschen, in Frieden miteinander zu leben!