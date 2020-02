Blankenstein. Reichlich Wasserzulauf in der Saale an den vergangenen Tagen

Pegel im Bleilochstausee vier Meter unter Vollstauhöhe

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben für guten Zulauf in der Saale gesorgt. Am Pegel in Blankenstein liegt der Wert des Wasserstandes seit dem vergangenen Wochenende leicht über dem mehrjährigen mittleren Wasserstand, der 1,20 Meter beträgt. Eine Spitze gab es Mitte dieser Woche mit einem Pegelstand von etwas über 1,70 Meter.

Die am Saale-Pegel Blankenstein gemessene Durchflussmenge erreichte zur Wochenmitte einen Höchstwert von über 50 Kubikmeter pro Sekunde. Der mehrjährige mittlere Durchfluss beträgt 11,6 Kubikmeter pro Sekunde.

Deutlich gestiegen ist an den vergangenen Tagen der Pegel in der Bleiloch-Talsperre. Dort waren am Freitag 406,3 Meter über NN erreicht, am Sonnabend voriger Woche lag der Pegel noch bei 404,83 Metern über NN. Die Vollstauhöhe liegt bei 410 Meter über NN. Im Sommer wird aufgrund von Baumaßnahmen der Pegel so weit abgesenkt, dass er ab Mitte September 398 Meter über NN nicht überschreitet.

Ab dem 1. März ist das Befahren der Talsperre mit Sportbooten mit Verbrennungsmotoren gestattet. Lediglich Boote mit Elektromotoren unterliegen der zeitlichen Einschränkung nicht.