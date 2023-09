Am Tschechisch-Deutschen Begegnungszentrum in Pottiga endete die gemeinsame Radtour, die in Plesná gestartet worden war.

Per Rad vom tschechischen Plesná ins thüringische Pottiga

Pottiga. Erstmals gab es 2016 die gemeinsame Tour durch die Euregio-Egrensis-Region, jetzt kam es zu einer Neuauflage.

Im Herzen einander eng verbunden, geografisch 70 Kilometer entfernt sind die beiden Partnergemeinden Plesná in Tschechien und das thüringische Pottiga. Jetzt wurde wieder gemeinsam zwischen den Orten geradelt.

Erstmals 2016 hatte es die gemeinsame grenzüberschreitende Radtour gegeben, um die enge Verknüpfung zwischen den im Rahmen eines Euregio-Egrensis-Projektes geschaffenen Informationszentren in Plesná und Pottiga zu zeigen. Die Euregio Egrensis ist eine mitteleuropäische Region im Grenzraum zwischen Bayern, Böhmen, Sachsen und Thüringen. Die Informationszentren waren 2014 in Plesná und 2015 in Pottiga eröffnet worden und sollten zugleich Begegnungsstätten für die Menschen aus der Region Euregio Egrensis werden.

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Frühmorgens trafen sich in Pottiga Freunde des Radfahrens, um die Drahtesel auf einen Transporter zu verladen und mit einem Kleinbus zum Ausgangspunkt nach Tschechien zu fahren. Dort angekommen gab es zunächst eine Stärkung in Form von Kaffee und von Seniorinnen aus Plesná gebackenem Kuchen.

Nach einem obligatorischen Startfoto ging es dann mit kräftigen Tritten in die Pedalen auf den Weg nach Thüringen. Mit zwei Zwischenstopps in einem Biergarten und in einer Eisdiele verlief die Tour reibungslos, wie die Teilnehmer berichten. Ab Hof ging es weiter auf dem Verlauf des Saale-Radweges zum Ziel Pottiga.

Nach der Ankunft in Pottiga, wo Bürgermeister Alex Neumüller (CDU) und Beigeordneter Ralf Kalich (Linke) die Radler erwarteten, trafen sich die Teilnehmer im Tschechisch-Deutschen Zentrum zum gemütlichen Beisammensein und ließen den Tag ausklingen, bevor sich die tschechischen Teilnehmer auf die Heimreise machten.