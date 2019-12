Polizei in Schleiz Personelle Veränderung in der Polizeiinspektion Saale-Orla

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Personelle Veränderung in der Polizeiinspektion Saale-Orla

Personell hat sich in der Polizeiinspektion Saale-Orla in den vergangenen Monaten einiges getan. Zehn Neuzugänge haben ihren Dienst in der Polizei-Stelle angetreten. Einige Beamte verlassen aber ihre Arbeitsstelle – beispielsweise Frank Jahn und Luisa Engel.

Frank Jahn war seit 37 Jahren Mitglied im Team der Polizeiinspektion. Für ihn beginnt zum 1. Januar ein neuer Lebensabschnitt, der Ruhestand. Sehr ruhig wird es aber nicht werden bei Frank Jahn, teilt die Polizeiinspektion mit. Da sind die Kinder, die Enkel, Haus und Garten und vielleicht noch andere Freizeitbeschäftigungen. „Im Grunde genommen verschieben sich lediglich die Prioritäten“, erklärte Frank Jahn. Und die Zeit sei dann sowieso immer knapp.

Veränderungennach der Wende

Einiges hat er in seiner beruflichen Laufbahn erlebt. Mit der politischen Wende veränderte sich gerade für Polizisten sehr viel. Um sich mit neuen Gesetzlichkeiten vertraut zu machen und einen anderen Blickwinkel für Vieles zu bekommen, wurde für alle Thüringer Polizisten der Grundlehrgang Basiswissen angeboten, den Frank Jahn mit Bravour bestand. Im Jahr 2007 unterstützte er für sechs Monate die Polizeidirektion Gera im Rahmen der Bundesgartenschau. Ansonsten machte er alles, was die Polizeiarbeit in einer Inspektion zu bieten hat, mit.

Für den Ruhestand ist Luisa Engel noch zu jung. Aber auch sie verlässt die Polizei-Inspektion Saale-Orla zu Jahresbeginn, um ihren Dienst in Baden-Württemberg, in Stuttgart Ost, anzutreten. Die in Stuttgart aufgewachsene Polizeikommissarin bewarb sich in Thüringen für den Polizeidienst. Sie wurde angenommen. Im Oktober 2018 begann sie ihre Tätigkeit in der Polizei-Inspektion Saale-Orla in Schleiz als Wachleiterin. Sie entwickelte sich zu einer geachteten Kollegin im Bereich Einzel- und Streifendienst.“ Ihre Kollegen bedauern sehr, dass sie unsere Inspektion verlässt“, so die Polizei-Inspektion. Auch außerhalb des Dienstes engagierte sie sich. So war sie aktive Spielerin der Thüringer Polizeiauswahlmannschaft Handball.