Personeller Engpass beim Museum in Ziegenrück

Das Wasserkraftmuseum in Ziegenrück wird mindestens bis zum Februar geschlossen bleiben. Dies teilte am Montag Vattenfall mit. Zugleich wurde informiert, dass die Einrichtung erhalten bleiben solle.

Für die überraschende und unangekündigte Schließung sind personelle Engpässe genannt worden. „Eine Mitarbeiterin ging in den Vorruhestand, ein anderer Mitarbeiter in den Krankenstand“, so ein Vattenfall-Sprecher. Bisher war das Museum von diesen beiden Mitarbeitern betreut worden. Unsere Zeitung berichtete, dass im Dezember die traditionelle Silvesterveranstaltung ausgefallen war und seither lediglich ein Zettel am Eingangstor darauf hinweist, dass das Museum „bis auf Weiteres geschlossen“ bleibt. In einer ersten Reaktion war nach dieser Veröffentlichung seitens des Unternehmens von „Betriebsferien“ gesprochen worden.

Öffnungszeiten auf Prüfstand

„Im Januar bleibt die Einrichtung definitiv geschlossen“, ist durch Vattenfall nunmehr bestätigt worden. Ob und wann das Museum im Februar wieder öffnet, stehe noch nicht fest. Es werde dazu in wenigen Tagen eine Beratung geben, da der momentan im Krankenstand befindliche Mitarbeiter ebenfalls vor dem Wechsel in den Vorruhestand stehe. „Wir haben auf jeden Fall ein Interesse daran, das Museum am Laufen zu halten“, betonte der Vattenfall-Sprecher. Gleichwohl wurde bestätigt, dass die Besucherzahlen zuletzt leicht rückläufig gewesen seien. Ein Grund dafür wird in der nicht so günstigen Anbindung von Ziegenrück an den Öffentlichen Personennahverkehr gesehen. Beispielsweise sei es aufgrund der fehlenden Bahnverbindung nicht so einfach, Schulklassen für einen anschaulichen Physikunterricht in die Fernmühle zu bekommen.

„Es wird nach einer konzeptionellen Lösung gesucht“, sicherte Vattenfall zu. Ob dabei die Öffnungszeiten im bisherigen Umfang beibehalten werden können, sei ebenfalls zu prüfen.