Pflege junger Bäume im Saalburger Stadtwald arbeitsintensiv

Einigkeit herrschte in den meisten Punkten auf der Tagesordnung des Stadtrates Saalburg-Ebersdorf. Zudem berichtete Revierförster Andreas Bär über die Situation im Saalburger Stadtwald.

Regine Kanis (SPD-Offene Bürgerliste) erläuterte zwei Anträge ihrer Fraktion. „Es handelt sich um Dinge, die wir unbedingt in die Wege leiten müssen“, erklärte sie. So beantragte die Fraktion, die noch ausstehenden Straßenausbaubeiträge zu ermitteln.

Im vergangenen Jahr hatte die Landesregierung die umstrittenen Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Als Stichtag wurde rückwirkend der 1. Januar 2019 festgelegt. „Im Sinne der Bürger sollte nun endlich von Seiten der Stadtverwaltung festgestellt werden, welche Beiträge noch ausstehen“, so Regine Kanis.

Abrechnung abgeschlossener Maßnahmen gefordert

„Uns geht es aber nicht darum, die Bürger zur Kasse zu bitten“, betonte sie. Sondern abgeschlossene Maßnahmen sollen nun endlich abgerechnet werden, damit man die Mittel, die vom Land bereitgestellt werden, abrufen könne. „Das Geld können wir dann in neue Projekte stecken.“

Zudem stellte die Fraktion SPD-Offene Bürgerliste den Antrag, auf dem Campingplatz Kloster die Grundstücke zu vermessen und eine Kalkulation der entstandenen Kosten für die Baumaßnahmen im vergangenen Jahr zu erstellen. Diese Maßnahmen, so Regine Kanis, seien notwendig, um die Mietverträge anzupassen.

Die zwei Anträge wurden mehrheitlich vom Stadtrat angenommen. Einzig Christian Fischer (CDU) stimmte dagegen. „Eigentlich sollten solche Aufgaben zum Tagesgeschäft einer Kommunalverwaltung gehören“, sagte er. „Warum sollte sich der Stadtrat damit befassen?“

Daneben stimmte der Stadtrat Saalburg-Ebersdorf auch über Formalien bezüglich einiger Bebauungspläne ab. Unter anderem für das Gebiet „Kulmbergsacker“ in Saalburg und „Am Alten Ebersdorf“ in Schönbrunn und „Dorfstraße“ Friesau. Bezüglich dieser Tagesordnungspunkte herrschte wie auch sonst in der Sitzung bei dem Stadtratsmitgliedern Einigkeit.

Fichtenbestand weiter reduziert

Zudem sprach Revierförster Andreas Bär über die aktuelle Situation im Saalburger Stadtwald. Dessen Fläche beträgt rund 77 Hektar. „Davon ist fast alles Naturpark und Landschaftsschutzgebiet“, erklärte Bär, der 1990 den Stadtwald als Förster übernahm. „Damals bestand das Areal zu 80 Prozent aus Fichtenbäumen“, fügte er hinzu. Im Laufe der Jahre wurde der Fichtenbestand immer weiter reduziert. „Heute nehmen die Fichten nur noch rund 49 Prozent des Waldes ein.“

Was die Aufforstung betrifft, sei der Saalburger Stadtwald gut aufgestellt. Regelmäßig werden Eschen, Ulmen, Linden, Buchen, Ahorn und Kirschbäume gepflanzt. Aber das ist nur die eine Seite. Die Pflege der jungen Pflänzchen sei arbeitsintensiver als die Bepflanzung selbst. Dem Forstamt fehlen dazu die nötigen Mitarbeiter. Eine Firma mit der Pflege zu beauftragen koste einiges. Vor allem Nager können den jungen Bäumen gefährlich werden. „Daher müssen wir regelmäßig etwas gegen die Mäuse zu unternehmen“, so Andreas Bär.

„2018 gab es einige Trockenschäden“, erzählte der Revierförster weiter. Aber das Holz der betroffen Bäume erzielte noch einen guten Verkaufspreis. Anders sieht es da bei Bäumen aus, die von Insekten wie dem Borkenkäfer oder dem Kupferstecher befallen sind.

Klimawandel seit Jahren im Wald spürbar

„Im Stadtwald sind wir gut aufgestellt, das hat uns aber die Natur auch so vorgegeben“, erläuterte Andreas Bär. Und betonte: „Der Klimawandel tauchte nicht erst 2018 auf.“ Besonders an exponierten Lagen, wie an einem Hang, tauchen Schäden durch langanhaltende Trockenheit schon seit Jahren auf.