Die Vorkehrungen der Behörde zum Schutz der Bewohner im „Reußischen Hof“ in Bad Lobenstein haben den Zorn eines Pflegedienstes hervorgerufen.

Pflegedienst in Bad Lobenstein empört über Vorkehrungen

Ihre Zweifel an den verordneten Vorsorgemaßnahmen nach dem positiven Testergebnis bei einer Bewohnerin der Wohngruppe im „Reußischen Hof“ in Bad Lobenstein äußert Judith Weise vom ambulanten Pflegedienst „Gemeinsam Pflegen“ in Ruppersdorf. Man erwarte eine entsprechend große Berichterstattung „als kleine Wiedergutmachung für den Schaden“, der angerichtet worden sei, nachdem es nicht zu der befürchteten Ausbreitung gekommen war.