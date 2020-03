Pläne für Marina Saalburg nehmen wieder Fahrt auf

Die Stadt Saalburg-Ebersdorf will in den kommenden Jahren noch mehr Touristen anlocken. Dafür sind aber einige Vorplanungen unter anderem für die zukünftige Marina und mögliche Erweiterungen des Märchenwaldes notwendig. Die dafür nötigen Schritte wurden nun vom Stadtrat Saalburg-Ebersdorf eingeleitet.

Die Besitzer des Märchenwaldes haben einiges mit der Anlage vor, beispielsweise eine Vergrößerung des Eingangsbereiches. Das werde kein einfaches Verfahren, hieß es in der Stadtratssitzung, da bereits einige Veränderungen in den vergangenen Jahren vorgenommen wurden und nun der Bebauungsplan daran sowie an die neuen Vorhaben angepasst werden muss.

Der Märchenwald ist Teil eines städtebaulichen Rahmenplans „Tourismus“ für Saalburg. Darunter fallen auch die Pläne zur Marina, die in Saalburg entstehen soll. Dabei handelt es sich um eine Slipanlage für Sportboote sowie Großsteganlagen, an denen Boote befestigt werden können. Zudem ist für den Bereich eine Anlegestelle für die öffentliche Fahrgastschifffahrt möglich. Das Planungsgebiet umfasst den Uferbereich am Stausee der Talsperre Bleiloch in Fortsetzung des Wetteraweges. Daneben soll auch ein Hafenkontor, Bootshaus, Schiffsanlegestelle für Fahrgastschifffahrt und Tankstelle entstehen.

Jedoch kamen die Arbeiten an diesem Projekt im vergangenen Jahr ins Stocken, obwohl dafür eigens auch eine Arbeitsgruppe gegründet wurde. Diese hatte, so wurde es in der Stadtratssitzung deutlich, schon einiges an Vorarbeit geleistet. Aber nun drängt ein wenig die Zeit, schließlich müssen noch Anträge für Fördermittel gestellt werden. Ein erster Schritt ist eine öffentliche Ausschreibung, um Planungsbüros für das Vorhaben zu interessieren. Aber auch das ist durch Bewerbungsfristen und der Auswahl der geeigneten Kandidaten mit einigem Zeitaufwand verbunden.

Aber nicht nur die Bootsanlegestelle ist Teil der Planung, sondern auch die Infrastruktur in der Umgebung. Dazu gehört auch ein Hafenkontor. Dort soll der Hafenmeister sein Büro beziehen, zudem sollen Sanitäranlagen und Vereinsräume untergebracht werden. Außerdem ist ein Bootshaus geplant, mit Werkstätten und Lager.

Aber auch in diesem Bereich muss noch eine Ausschreibung erfolgen, um verschiedene Angebote von interessierten Planungsbüros zu erhalten. Zudem sind weitere Gespräche mit den Segelverein Saalburg geplant, damit dieser seine Wünsche zur Gestaltung der Marina besonders bezüglich ihrer Anforderungen an das künftige Bootshaus, das sie mitnutzen werden, mitteilen können.