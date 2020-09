Bad Lobenstein. Beamter ist inzwischen offenbar in einer anderen Dienststelle eingesetzt.

Polizei in Schleiz ignoriert Vorladung

Das passiert nicht alle Tage: Ein als Zeuge geladener Polizist ist am Dienstag nicht zum Termin in der Zweigstelle Bad Lobenstein des Amtsgerichts Pößneck erschienen. Konsequenzen hat der Polizist in diesem Fall nicht zu befürchten.