Polizei: Techno-Festival läuft entspannt - mehr Drogenkontrollen

Das "SonneMondSterne"-Festival in Saalburg-Ebersdorf verläuft bislang entspannt.

Saalburg-Ebersdorf. Das Techno-Festival "SonneMondSterne" verläuft bislang entspannt und ohne größere Vorfälle. Wie viele Drogen gefunden wurden, will die Polizei am Sonntag bekanntgeben.

Das Technofestival "SonneMondSterne" (SMS) an der Bleilochtalsperre in Ostthüringen ist aus Sicht der Polizei entspannt angelaufen. Man habe kleinere Straftaten erfasst wie etwa Drogendelikte oder Diebstahl, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Größere Drogenfunde habe es bisher nicht gegeben. Es zeichne sich bisher ab, dass man bereits bis Samstagnachmittag ähnlich viele Delikte erfasst habe wie im Vorjahr während des gesamten Festivals.

"Betäubungsmitteldelikte sind Kontrolldelikte: Je mehr wir kontrollieren, desto mehr stellen wir fest und das war in diesem Jahr einfach der Fall", sagte die Sprecherin. Genaue Zahlen will die Polizei am Sonntag mitteilen.

25. SonneMondSterne: Das war die Party mit Gestört aber geil und Macklemore 25. SonneMondSterne: Das war die Party mit Gestört aber geil und Macklemore Beim SMS wurde am Freitag unter anderem mit Gestört aber geil und Macklemore gefeiert. Wir haben die Fotos. Foto: Tom Wenig

Kostenlose Alkohol- und Drogenschnelltests am Abreisetag

Das SonneMondSterne ist eines der größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren 40.000 Tickets verkauft worden. In diesem Jahr wurden international und bundesweit bekannte Künstler wie Macklemore, K.I.Z oder Major Lazer erwartet.

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises hatte vor Beginn des Festivals mitgeteilt, dass am Sonntag, dem Abreisetag, kostenlose Alkohol- und Drogenschnelltests angeboten werden sollen. Die Festivalbesucher sollen die Möglichkeit bekommen, anonym und freiwillig ihre Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Nach Angaben des Kreises soll damit Präventionsarbeit und ein Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden.