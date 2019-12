Polizeistation Bad Lobenstein wird zur Tagesdienststelle

Die Polizeistation in Bad Lobenstein wird zur Tagesdienststelle. Das bedeutet, dass künftig in dem Dienstgebäude Am Alten Hügel nachts kein Polizist persönlich anzutreffen sein wird. Werden damit Abstriche an der öffentlichen Sicherheits im Raum Bad Lobenstein gemacht?

Alarmanlage ersetzt Hauswache

„Ich möchte eine moderne Polizei“, versichert Erster Polizeihauptkommissar Klaus Mergner, der am 1. Oktober dieses Jahres die Leitung der Polizeiinspektion Saale-Orla übernommen hatte. Er habe in den vergangenen Wochen alle ihm unterstehenden Bereiche – dazu gehören die Standorte Schleiz, Bad Lobenstein und Pößneck sowie der Wasserschutzposten Saalburg – geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine „Ungleichheit“ gäbe. Daher sei der Entschluss für die „Nachtschließung“ in Bad Lobenstein getroffen worden, „damit wir im Endeffekt mehr Leute für den Streifendienst bekommen“, so die Begründung.

Die Polizeistation in Bad Lobenstein wird zur reinen Tagesdienststelle. Foto: Peter Hagen

Bislang waren für die Rund-um-die-Uhr-Besetzung in der Station Bad Lobenstein sechs Polizisten im Drei-Schicht-System erforderlich. Der Nachtdienst durfte aber im Prinzip das Haus nicht verlassen. „Wenn also jemand nachts vorfuhr, um einen Wildunfall anzuzeigen, konnte der Kollege nicht einfach mit nach draußen, um den Schaden am Fahrzeug zu protokollieren“, nennt Mergner ein Beispiel. Da geht’s natürlich um Gründe der Eigensicherung. Insofern sei der Nachtdienst lediglich dazu verdonnert gewesen ein Haus zu bewachen, das bei der Sanierung mit einer der modernsten Alarmanlagen ausgestattet worden ist, die bislang gar nicht genutzt worden war.

Mehr Leute für den Streifendienst

Mit der Nachtschließung sollen mehr Kollegen für den direkten Streifendienst zugeteilt werden können. „Zusätzlich möchte ich mit einer Zivilstreife verstärkt die Straßenkriminalität bekämpfen“, nennt Mergner ein ihm wichtiges Vorhaben. Dabei gehe es insbesondere um Drogen- und Alkoholdelikte. „Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt werden wir beispielsweise in Bad Lobenstein verstärkt die Einhaltung der Ordnungsbehördlichen Verordnung überwachen.“ Dabei gehe es unter anderem um das Verbot des Alkoholkonsums in Bereichen wie dem Busbahnhof sowie um die Ordnung und Sicherheit im Kurpark. Zudem werde der Ermittlungsdienst in Bad Lobenstein mit zwei Beamten verstärkt.

Der Bedarf an einer nachts besetzten Polizeistation in Bad Lobenstein ist augenscheinlich gering. In der gesamten vorigen Woche habe es nicht einmal an der Tür geklingelt, sagt Mergner auf Nachfrage. Drücken Bürger dort nachts auf den Klingelknopf, werden sie künftig über eine Wechselsprechanlage direkt mit der Polizeiinspektion in Schleiz verbunden. „Bei Bedarf ist natürlich eine Funkstreife schnell vor Ort“, versichert Mergner. „Eine Streife ist immer in dem Bereich und kann schneller helfen als ein Posten, der das Haus nicht verlassen darf.“

Vorhaben mit Kommunalpolitik besprochen

„Wir müssen mit unserem Personal sehr gut haushalten“, verdeutlich der Polizeichef, der die Nachtschließung der Polizeistation vorab mit Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) besprochen habe. „Es gab einhellige Zustimmung“, heißt es dazu. Mit Beginn des neuen Jahres tritt die Änderung in Kraft. Dann wird die Polizeistation Bad Lobenstein werktags nur noch von 6 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 8 bis 20 Uhr besetzt sein.