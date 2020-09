Ebersdorf. In Ebersdorf ist am kommenden Wochenende einiges geboten. Der Schlossparkverein Ebersdorf lädt für 12. September zu einer Premiere ein.

Premiere und Tradition in Ebersdorf

Ab 15 Uhr spielt die Brassband Blechklang aus Jena beim 1. Picknickkonzert im Schlosspark hinter der Grundschule. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Christopherus-Kirche in Ebersdorf verlegt. Wegen der Corona-Auflagen werde es jedoch keine Speisen- oder Getränkeangebote geben, teilen die Veranstalter mit. Eintritt werde auch nicht verlangt, die Musiker bitten um Spenden.

Zudem wird am Sonntag, 13. September, von 15 bis 19 Uhr auf dem Zinzendorfplatz in Ebersdorf ein großes Fest gefeiert. Das Parkhotel unterstützt die Veranstaltung und steht zur Besichtigung offen. Das Festmotto heißt in diesem Jahr „Der Buga-Zeit naht“. Kinder können Sonnenuhren basteln. Natürlich ist auch die Ausstellung „ Paper Toys – die bunte Welt der Papiermodelle“ im Commeniuszentrum geöffnet.

Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Gegen 16 und 16.30 Uhr bietet Pfarrer Albrecht Stammler eine Führung zum historischen Uhrwerk der Brüdergemeine an. Gegen 17 Uhr spielen die Bläser, und ab 17.30 Uhr gibt es ein Abendbrot vom Grill. Veranstalter sind das Ausstellungs- und Begegnungszentrum und die Herrnhuter Brüdergemeine.