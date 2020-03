Protestfahrt im Traktor

Rund 20 Traktoren haben sich am frühen Montagabend von Bad Lobenstein Richtung Töpen aufgemacht. Grund war der Besuch der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia Klöckner.

Lautstark kündigten sich die Teilnehmer dieser Demofahrt in Bad Lobenstein an. Aus Heberndorf, Remptendorf, Lehesten, Gahma, Friesau, Oberlemnitz und Schönbrunn kamen die Traktoren an, versammelten sich kurz in der Kurstadt und fuhren dann weiter in das bayerische Töpen.

Mit selbstgestalteten Schildern wollten die Treckerfahrer aus der Region Bad Lobenstein auf die derzeitigen Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam machen.

Forderungen nach festen Verträgen in der Milchproduktion

Ronny Braunschweig und Frank Wolfram hatten die Fahrt spontan am Wochenende geplant. „Wir haben die uns bekannten Landwirte per Whatsapp angeschrieben“, erklärt Ronny Braunschweig. Die Bauern wollen den Besuch der Landwirtschaftsministerin nutzen, um ihre Standpunkte deutlich zu machen. Dabei geht es unter anderem auch um den Entwurf der erneuten Novellierung der Düngeverordnung.

„Wir haben vor allem in Thüringen viel mit unseren Demonstrationen erreicht“, so Ronny Braunschweig. Mitte Januar versammelten sich Landwirte aus ganz Thüringen für dem Landtag in Erfurt. Es handelte sich um eine Aktion der Organisation „Land schafft Verbindungen“ zusammen mit dem Thüringer Bauernverband.

Frank Wolfram geht es bei der Demonstration Richtung Töpen vor allem um die Milchpreise. „Wir wissen heute nicht, wie viel Geld wir für die abgelieferte Milch bekommen“, erläuterte er. „Wir wollen feste Verträge mit dem Molkereien, in denen der Milchpreis festgelegt ist.“ Derzeit gebe es wieder Verhandlungen zwischen den Molkereien und den Großabnehmern, wie dem Discounter Aldi. „Die nutzen die Corona-Krise, um den Milchpreis noch weiter zu drücken“, ist sich Frank Wolfram sicher.