Prügelei bei einer privaten Hausparty in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Kam es in Bad Lobenstein zu einer „Hetzjagd“? Die Gerüchteküche brodelt, die Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt zu einem mutmaßlichen Hausfriedensbruch, der sich in Bad Lobenstein zugetragen haben soll. Dies wurde erst auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt nachdem in der Kurstadt Gerüchte kursierten über eine angebliche Hetzjagd auf einen Iraner.

Eine solche „Hetzjagd“, die es in der Nacht zum Sonntag gegeben habe, könne nicht bestätigt werden, teilte die Polizei mit. Allerdings sei in besagter Nacht gegen 1.45 Uhr in der Innenstadt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen worden. Demnach sei es im häuslichen Bereich zu Handgreiflichkeiten gekommen. „Dies war somit nicht öffentlichkeitswirksam“, erklärte die Polizei.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich ein Iraner im Anschluss der Faschings-Auftaktveranstaltung auf einer privaten Party, die in einer Wohnung gefeiert worden war. In deren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. „Aufgrund der Sprachbarrieren dauern die Ermittlungen hierzu noch an“, hieß es am Donnerstag. Daher könnten momentan noch keine genaueren Angaben gemacht werden.