Pünktlicher Start in Röttersdorf bei minus 13 Grad

Der Tag ist noch jung, sehr jung. Da macht sich Thomas Illhardt auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Dieser befindet sich am frühen Morgen in Röttersdorf. Dort startet der 28-jährige Berufskraftfahrer täglich "seinen" Bus und steuert zuerst Lehesten an, wo dann der Linienbetrieb beginnt.