"Pusteblume" weckt in Bad Lobenstein Vorfreude auf den Frühling

Nadine Huth, hier mit ihrem vierjährigen Sohn Ben, startet diese Woche mit einem eigenen Blumengeschäft in Bad Lobenstein in die Selbstständigkeit.

Bad Lobenstein Nadine Huth öffnet neues Geschäft am Topfmarkt in einer schwierigen Zeit. Von der Nachbarschaft wurde sie herzlich aufgenommen.

"Eine Pusteblume kennt schon jedes Kind", sagt Nadine Huth aus Röppisch, weshalb sie sich für diesen Namen entschieden hat, den ihr in dieser Woche neu eröffnetes Geschäft in Bad Lobenstein trägt. Im Eckhaus von Parkstraße und Topfmarkt startet die 30-jährige gelernte Floristin in ihre Selbstständigkeit. Ausgerechnet in einer Zeit, in der es allerorts Eisblumen gibt und zudem gerade kleine Ladenbesitzer eine schwierige Phase erleben.