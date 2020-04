Quellen, Bäche und Seen bleiben im Saale-Orla-Kreis fürs Gießwasser tabu

Die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern, also aus Bächen, Flüssen, Seen und Quellen, bleibt im Saale-Orla-Kreis weiterhin untersagt. Dies teilte das Landratsamt am Mittwoch mit.

Aufgrund der ausbleibenden Regenereignisse im Herbst und des sehr trockenen Winters könne das Verbot vom Juli vorigen Jahres nicht aufgehoben werden. „Im Hinblick auf die aktuellen Wetterprognosen ist eine Aufhebung der Allgemeinverfügung, in der die Untersagung der Wasserentnahme festgeschrieben ist, in nächster Zeit auch nicht absehbar“, so die Kreisverwaltung. Lokal begrenzte Regenschauer und Gewitter würden kaum zu einer ausreichenden Entspannung der Niedrigwassersituation beitragen können.

Es droht Bußgeld bis 50.000 Euro

Vorerst ausgenommen vom Verbot der Wasserentnahme sind die Saale inklusive der Talsperren sowie die Orla ohne die Nebengewässer der Zuläufe. Mit der Untersagung soll eine weitere Verschlechterung der durch die langanhaltende Trockenheit kritischen Gewässerzustände vermieden werden. Das Verbot gilt auch für den Fall, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme durch die zuständige Wasserbehörde erteilt wurde, zum Beispiel für Städte und Gemeinden, die auf diese Weise öffentliche Flächen bewässern sowie für landwirtschaftliche Unternehmen.

„Unabhängig davon ist eine Wasserentnahme aus einem Oberflächengewässer mittels einer Pumpe immer erlaubnispflichtig“, wird in der Mitteilung betont. Die Einhaltung des Entnahmeverbotes werde durch die Behörde überwacht. Zuwiderhandlungen gegen die aktuelle Allgemeinverfügung können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden, weist der Fachdienst Umwelt auf mögliche Konsequenzen hin.