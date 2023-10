Mit dem Rettungshubschrauber kam der Radfahrer in eine Klinik. (Symbolbild)

Radfahrer wird bei einem Sturz in Wurzbach schwer verletzt

Wurzbach Spezialkräfte der Wurzbacher Feuerwehr und der Rettungshubschrauber kommen zum Einsatz.

Zu einem Rettungseinsatz wurde am Sonntag die speziell ausgebildete First-Responder-Einheit der Wurzbacher Feuerwehr alarmiert. Im Stadtgebiet war ein Radfahrer schwer gestürzt und hatte erhebliche Verletzungen erlitten.



Wie Wehrführer Sandro Wildt mitteilte, passierte das Unglück am Vormittag im Bereich Benignengrün nahe einer Baustelle. Der ältere Mann war stark blutend auf dem Boden liegend vorgefunden worden. Angesichts der offenbar erheblichen Verletzungen beorderten die Ersthelfer einen Notarzt an die Einsatzstelle. „Da kein bodengebundener Notarzt zur Verfügung stand, wurde einer mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen“, erklärte Wildt. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen war der Radfahrer dann auch mit dem Rettungsflieger in eine Klinik gebracht worden.

