Ramelow fordert mehr Impfstoff für Saale-Orla-Kreis - Inzidenz steigt auf 271,4

Für den Saale-Orla-Kreis besteht Hoffnung auf zusätzliche Impfdosen, nachdem der Inzidenzwert deutlich über 200 gestiegen ist. Hier der Eingang zur Impfstelle in Pößneck, in der es aktuell keine Termine mehr gibt.

Schleiz. Der Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis stieg am Wochenende durch zahlreiche Neuinfektionen auf 271,4. Ginge es nach Bodo Ramelow, würde der Kreis zusätzliche Impfdosen aus einem EU-Sonderkontingent erhalten.

Zum Wochenende ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis deutlich angestiegen. Die Aussicht, unter den Inzidenzwert von 200 zu gelangen, ist in Ferne gerückt. Jetzt soll beim Impfschutz mehr Tempo gemacht werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog