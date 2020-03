Bad Lobenstein. Nach viertägigem Skispaß in Österreich folgt nun der bittere Ernst in der Kurstadt.

Rathaus-Verbot für Bürgermeister in Bad Lobenstein

Dem Bad Lobensteiner Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) sowie seinem Ordnungsdienstleiter Lothar Zahn ist am Montag der Zutritt zum Rathaus untersagt worden. Beide waren entgegen aller Warnungen am vergangenen Donnerstag zu einem viertägigen Skiurlaub nach Österreich gefahren und am Sonntag zurückgekehrt.

Quarantäne als Vorsorge

Eine behördliche Quarantäne-Anordnung gab es zum Zeitpunkt der Rückkehr zwar noch nicht. Doch war dazu aufgerufen worden, dass jene, die momentan aus Österreich zurückkommen, zunächst freiwillig – auch ohne Symptome – für 14 Tage daheim bleiben sollen. Weil Weigelt und Zahn zuhause Kontakt mit ihren Lebensgefährtinnen haben, die ebenfalls bei der Stadtverwaltung beschäftigt sind, betrifft es auch diese. Somit fallen gleich vier städtische Mitarbeiter in Bad Lobenstein zeitgleich aus.

Publikumsverkehr reduziert

Bürgermeister Weigelt versucht unterdessen, von daheim aus sämtliche jetzt erforderliche Maßnahmen zu koordinieren und ordnete am Montag weitere Maßnahmen an. Dazu gehört, dass der Publikumsverkehr in der Verwaltung heruntergefahren wird. Demnach bleibt das Bauamt in dieser Woche zu den üblichen Öffnungszeiten noch geöffnet, ab kommender Woche ist es ausschließlich telefonisch zu erreichen. Gleiches gilt für das Standesamt, die Geschäftsstelle des Stadtrates, das Hauptamt und das Büro des Bürgermeisters, wo derzeit Stellvertreter Klaus Möller im Einsatz ist. Das Einwohnermeldeamt und die Friedhofsverwaltung sollen vorerst zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet bleiben.

Ab sofort nur noch telefonisch zu erreichen sind die Kämmerei und die Steuerverwaltung, das Amt für Kultur und Soziales sowie die Stadtinformation. Geschlossen bleiben ab sofort sämtliche städtische Museen, der Alte Turm und die Bibliothek.

Der Bauhof soll seine übliche Arbeit fortsetzen und zu den bekannten Sprechzeiten erreichbar bleiben.

Am Montag hieß es, dass es bezüglich der Ardesia-Therme noch keine Entscheidung gebe und diese vorerst geöffnet bleibe. Noch am Abend erreichte unsere Redaktion ein Erlass, der am Mittwoch, 18. März, in Kraft treten soll und laut dem landesweit sämtliche Schwimmbäder und Saunen in Thüringen dann mindestens bis zum 19. April geschlossen bleiben müssen.

Tagesordnung reduziert

Beraten wurde eingehend darüber, ob die für Dienstagabend vorgesehene Stadtratssitzung stattfinden kann. „Wir haben uns entschieden, die Tagesordnung auf die wichtigsten Punkte zu reduzieren“, erklärte der Stadtratsvorsitzende Frank Weidermann (AUF). So sollen die Haushaltssatzung und der mittelfristige Finanzplan beschlossen werden. Ebenso werde über Grundstücksverkäufe entschieden, weil daran Termine von interessierten Häuslebauern hingen.

Um die Abstände der Teilnehmer zu vergrößern, wird die Stadtratssitzung in den großen Saal des Kulturhauses verlegt. Die OTZ wird die Sitzung live auf der Facebookseite von Schleiz/Bad Lobenstein übertragen.