Razzia bei Reichsbürger in Bad Lobenstein

m Zusammenhang mit dem Verbot des Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" (GdVuSt) durch Bundesinnenminister Seehofer gab es am Donnerstag bundesweit Razzien in der Reichsbürgerszene. In Thüringen war das Haus eines seit Jahren aktiven Reichsbürgers in Unterlemnitz, einem Ortsteil von Bad Lobenstein, Ziel einer Durchsuchungsaktion zur Sicherstellung von Beweismitteln.

Foto: Peter Hagen