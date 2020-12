Rechtsaufsicht pocht auf Bürgerentscheid in Saalburg-Ebersdorf

Zwischen dem Stadtrat von Saalburg-Ebersdorf und der Rechtsaufsichtsbehörde wird es ein Kräftemessen geben was die Feststellung für das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens betrifft. Zudem könnte die Wahl des neuen Bürgermeisters doch noch deutlich später als im Februar 2021 stattfinden. Möglich macht dies eine „Soll-Bestimmung“ im Thüringer Kommunalwahlgesetz.

Die Rechtsaufsicht hatte einen im Oktober mehrheitlich gefassten Beschluss des Stadtrates beanstandet, mit dem das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens abgelehnt worden war. Obwohl von den Initiatoren in der erforderlichen Zeit die benötigten Unterschriften beigebracht worden waren, um einen Bürgerentscheid zur Frage durchzuführen, ob der Bürgermeister in Saalburg-Ebersdorf künftig haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird, soll dies verhindert werden.

Ein Novum im Landkreis

Diese Woche hatte nun der Stadtrat den von der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandeten Beschluss wieder aufgehoben. Gleich im nächsten Schritt ist dann ein neuer Beschluss gefasst worden mit dem selben Ergebnis: das Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird abgelehnt! Zuvor hatten sich einige Mitglieder von den Fraktionen SPD-offene Bürgerliste und FDP dafür ausgesprochen, den Bürgerwillen zu respektieren. Mit dem neuerlich durch CDU-Mehrheit gefassten Beschluss, der die rechtliche Beanstandung des Vorgängerbeschlusses ignoriert, sorgt Saalburg-Ebersdorf für ein Novum im Landkreis.

Seit 1. Dezember ist der Arzt Allam Hanna (CDU) bis zur Neuwahl amtierender Bürgermeister in Saalburg-Ebersdorf. Foto: Peter Hagen / OTZ

Nachweise angefordert

„Dass ein durch die Rechtsaufsichtsbehörde beanstandeter Beschluss zunächst aufgehoben wird, um anschließend einen wortgleichen Beschluss nochmals zu fassen, ist eine einmalige Situation im Saale-Orla-Kreis“, teilte das Landratsamt unserer Redaktion auf Anfrage mit, „die unter ihrer Aufsicht stehenden Gemeinde, Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände sind bisher ausnahmslos nach einem Hinweis, spätestens aber nach einer Beanstandung der Rechtsauffassung der Rechtsaufsichtsbehörde gefolgt.“ Der neue Beschluss ändere jedoch nichts am weiteren Vorgehen. Am Mittwoch sei die Stadtverwaltung gebeten worden, Nachweise über die „Umsetzung des Beanstandungsbescheids“ vom 6. November zu übersenden, ebenso die Stadtratsbeschlüsse zu diesem Thema.

Drei-Monats-Frist nicht zwingend

Laut Rechtsaufsicht sei die Stadt Saalburg-Ebersdorf verpflichtet, das Zustandekommen des Bürgerbegehrens festzustellen. Sollte die Stadt bis zur gesetzten Frist am 8. Dezember mitteilen, dass sie dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist, würde das Zustandekommen des Bürgerbegehrens kurzfristig durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts festgestellt werden. In jedem Fall werde es vor der Bürgermeisterwahl in Saalburg-Ebersdorf den Bürgerentscheid geben. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz getroffene Regelung, wonach durch den vorzeitigen Ruhestand des bisherigen Bürgermeisters innerhalb von drei Monaten die Neuwahl stattzufinden habe, sei eine „Soll-Bestimmung“. Die Wahl müsse nicht binnen dieser Frist durchgeführt werden, so die Rechtsaufsicht.

Abstimmung mit Landesverwaltungsamt

Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde sei es beabsichtigt, den Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters „auf einen Zeitpunkt nach der Durchführung des Bürgerentscheids“ festzusetzen. „Dadurch soll verhindert werden, dass die Abstimmung über den Bürgerentscheid und damit über die haupt- oder ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters mit der Neuwahl zusammenfällt oder dieser gar erst nachfolgt“, teilt das Landratsamt mit. Nach Ansicht der Rechtsaufsichtsbehörde könne das – durchaus begrenzte – gesetzlich gewährte Ermessen insoweit angewandt werden. Aktuell befinde man sich hierzu in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt.