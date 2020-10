Der Feuerlöschteich in Oßla sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt waren jüngst Themen im Wurzbacher Stadtrat. Derzeit liegen die Baumaßnahmen im Zeitplan.

Eine nachträgliche Genehmigung durch den Stadtrat erbat Bürgermeister Jan Schübel (CDU-BU) für einen kurzfristig und dringlich erteilten Auftrag in Höhe von 4560 Euro, der bei den Arbeiten am Feuerlöschteich Oßla notwendig geworden war. Dieser Teich ist mit einer Spezialfolie neu ausgelegt worden. Mittlerweile sei der Teich, bei dem sich die Oßlaer Dorfgemeinschaft mit sehr vielen Eigenleistungen eingebracht habe, wieder in einem hervorragenden Zustand, wurde berichtet. Hierbei habe man auch auf Spendengelder zurückgreifen können. Stadtratsmitglied Steffen Warnat (CDU-BU) war Initiator der Spendenaktion gewesen.

Anschluss an Quelle zu teuer

Laut Schübel ist es geplant gewesen, den Teich im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt an eine außerhalb der Ortschaft liegende Quelle anzuschließen. Das sei allerdings letztlich an den immensen Kosten gescheitert, die mit etwa 100.000 Euro beziffert worden sind. Doch eine Alternative scheint gefunden. Denn künftig soll der Teich mit dem Wasser aus den Regenrinnen der umliegenden Häuser gespeist werden.

Straßenbau im Zeitplan

Die Baumaßnahme im ersten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Oßla liegen laut Bürgermeister Schübel voll im Zeitplan. „Sie schreiten mit gut erkennbaren Schritten der Winterpause entgegen“, so die Feststellung. Während der Winterpause für die Baustelle soll die Ortsdurchfahrt für den Verkehr freigegeben werden. Voraussichtlich ab dem 9. November werde somit die Durchfahrt in Oßla wieder möglich sein, bis dann im nächsten Frühjahr die Bauarbeiten fortgesetzt werden.

Bevor die vorübergehende Verkehrsfreigabe erfolgt, konkret während der anstehenden Herbstferien, soll die Straße zwischen dem Ortsausgang Wurzbach und dem Ortseingang Oßla durchgehend in einen besseren Zustand versetzt werden. Zur Erneuerung der Fahrbahnoberfläche wird sich da eine Vollsperrung erforderlich machen.